РУП "Черноморэнерго" приобрело новую спецтехнику

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. РУП "Черноморэнорго" представило новую технику журналистам Абхазии в четврег 25 января.

"За счет средств Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии Российской Федерации и при помощи Управления капитального строительства республики мы получили новую технику. Это десять единиц УАЗ, погрузочный трактор, КамАЗ и тягач "MAN". Общая стоимость этой техники равняется примерно 23 миллионам рублей", — рассказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Оснащение предприятия спецтехникой Басария назвал знаменательным событием для всей энергоотрасли республики. Это, по его словам, будет способствовать реализации задач, которые стоят перед предприятием.

"К сожалению, в послевоенное время в "Черноморэнерго" не было такого вида техники, как тягач "MAN". Бывали случаи в зимний период, когда были достаточно сложные погодные условия, из-за того что у нас не было такой техники, мы не могли даже доезжать до опор. Этот вопрос уже решен", — отметил Басария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача новой техники Черноморэнерго

Основная часть новой спецтехники, добавил он, будет базироваться в Сухуме, несколько единиц автомобилей УАЗ передадут в районные структурные подразделения "Черноморэнерго".

Парк техники в "Черноморэнерго" большой, но он весь уже устарел, подчеркнул Басария. Нередко обслуживание и ремонт старой техники обходится дороже, нежели приобретение новой.

"Обновление этого парка даст возможность и сэкономить денежные средства, и более качественно проводить работу. По лимиту на 2017 год мы приобрели технику, которую сейчас видите. По лимиту 2018 года мы очень надеемся, что нам удастся приобрести манипулятор", — сказал Басария.

В РУП "Черноморэнерго" находятся восемь структурных подразделений и около 1200 сотрудников. Для полноценной работы такого штата недостаточно, отметил Басария. По его подсчетам, на предприятии должно работать не меньше пяти тысяч человек.