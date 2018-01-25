Страсти по Высоцкому: спор сухумских старожилов

25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнились бы 80 лет. Поэт не раз бывал в Абхазии. И в его день рождения, два друга сухумчанина, которые стали очевидцами концерта Высоцкого в Сухуме, решили вспомнить его приезд в 1972 году и немного поспорить о творчестве.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В одном из сухумских кафе встретились два старожила Юрий Нармания и Владимир Агрба, которые в день рождения Владимира Высоцкого решили вспомнить о нем и, конечно же, как это присуще творческим людям, поспорить о таланте поэта.

"Я помню, когда в 1972 году Высоцкий приехал в Абхазию и давал концерт в Доме культуры в Синопе, – облокотившись на стол, с выразительным взглядом начал свой рассказ заслуженный артист Абхазии, музыкант Юрий Нармания. – Я тогда был студентом, и у меня была знакомая по фамилии Волошенко, которая была ярой поклонницей творчества Высоцкого. И вот она пригласила меня на концерт, и я сходил вместе с ней".

Зал Дома культуры, по словам Нармания, был переполнен, пришли в основном поклонники творчества барда. В этот момент доктор филологических наук Владимир Агрба с нетерпением прерывает рассказ друга:

"Это были 70-е годы, когда Высоцкий еще не был таким известным, как сейчас. Да, конечно, он сделал многое в плане рифмы и ритма, конечно, он интересный, как поэт. Но мне абсолютно не нравится то, как пел Высоцкий. Он с таким неестественной хрипотцой это делал", – резко высказался филолог.

Юрий Нармания, человек более мягкого нрава, не согласился с мнением Владимира Агрба и, растягивая слова, продолжил свои воспоминания, которые оборвались на начале концерта в Синопе.

"Высоцкий с гитарой на плече вышел на сцену, и тут весь зал стал свистеть и аплодировать. Встречали его очень громко, – с улыбкой продолжил он. – Я был очень впечатлен его пением. Впрочем, как и все присутствовавшие на этом концерте. И, конечно, я не соглашусь с тем, что Высоцкий плохо пел, так как лично слышал".

В этот момент со стороны Агрба последовал иронический речитатив.

"Он пел неестественно. В то время он не имел широкую аудиторию в Абхазии, потому что в Абхазии люди другие. Если не нравится кто-то, значит, не нравится. Другое дело в Грузии, когда Высоцкий приехал с Мариной Влади в свадебное путешествие туда, они обхаживали пару, как могли. На мой взгляд, лицемерно, – разминая в руках кончик сигареты, громогласно произнес он. – Аудиторией барда тогда были друзья и близкие люди. Несмотря на то, что наступила оттепель, уже были другие веяния в советской культуре в целом, но массы его не любили. В песнях Высоцкого были иронические ноты по отношению к власти".

Это замечание товарища музыкант Юрий Нармания объяснил тем, что Владимир Высоцкий был героем своего времени, который противопоставил себя обществу.

© Sputnik. Валерий Плотников Вспоминая Высоцкого: архивные фото 15

"Он противопоставил себя времени. И это, конечно, не могло понравиться советской власти. Как поэт-песенник он не мог тогда получить популярность. А вот, как актера его не могли не признать", – мягко сказал он.

С последними словами музыканта Владимир Агрба все-таки согласился.

"Да, он был большим актером. Выступал в Театре на Таганке, в Московском академическом театре сатиры и снимался во многих фильмах. Талант актера у него был, но не талант певца. Он очень хороший поэт, хороший актер. Но его пение я и тогда в Абхазии не принял, и сейчас не принимаю", – запротестовал Агрба.

После последней реплики филолога музыкант Юрий Нармания окончательно смирился с тем, что переубедить друга просто невозможно. И завершил спор строчками из песни Высоцкого, которые он немного переиначил:

"Если хилый – сразу грубый", – подмигнул он филологу, намекая на то, что слова обращены к нему.