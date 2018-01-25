Кварацхелия: около 800 детей занимаются футболом в Абхазии

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Около 800 детей занимаются футболом в Абхазии, интерес к этому виду спорта не угасает. Об этом заявил на радио Sputnik Абхазия президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

Он убежден, что футбол учит патриотизму.

"Это большой коллектив, это дружба, общение. Меня футбол научил патриотизму. Я учился во втором классе, когда впервые по мячу стукнул. Потом в ДЮСШ замечательный тренер был Владимир Шамба, который вырастил плеяду известных футболистов, таких как Джамал Губаз, Ахрик Цвейба, — перечислил Губаз. — У меня очень много друзей за пределами Абхазии. Приезжают, смотрят, как играют наши юные футболисты. Могу похвастаться, приезжали тренеры с Краснодара на просмотр. Четверых детишек уже забирают. И каждые полгода будут забирать в свои российские команды".

Джума Кварацхелия с сожалением отметил, что детский футбол переживает не лучшие времена.

"Родители собирают деньги, и юные футболисты едут на выезд – это большая проблема вопрос финансирования. Поблагодарить хочу главу государства за то, что всегда рядом и помогает. Но все равно этих средств не хватает. Всем детским тренерам хочу сказать спасибо за энтузиазм, который они проявляют", — сказал президент Федерации футбола Абхазии.

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Прошедший год в абхазском футболе Джума Кварацхелия назвал сложным.

"Были проблемы в Чемпионате Абхазии и с выездом на Чемпионат Европы по версии ConIFA, но тем не менее мы выехали и заняли четвертое призовое место. Хотел поблагодарить всех тренеров за помощь, которую они мне оказывали, — отметил он. — Так как мы являемся чемпионами мира, в 2018 году предстоит много работы. Сборная команда Абхазии должна в мае выехать в Англию, хотим сделать пару сборов, уже около 50 человек в списках, их будут просматривать тренеры".

В составе национальной сборной, по словам Кварацхелия, будут участники Чемпионата Абхазии в первую очередь и те, которые играют за пределами Абхазии.

"Будут отобраны 25 человек. Конкуренция будет на высоком уровне. Поедут лучшие. Тренеры Беслан Гублия и Беслан Аджинджал уже занимаются отбором. Пока не хотим оглашать предварительный список, потому что первые сборы пройдут в конце февраля", — сказал он.

Президент Федерации футбола Абхазии рассказал, что 28 февраля начнется Чемпионат Абхазии, а 22 февраля пройдет супер Кубок.