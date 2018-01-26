Абхазские шахматисты примут участие в турнире Moscow Open 2018

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. 17 шахматистов из Абхазии примут участие в Международном шахматном фестивале Moscow Open 2018, сказал в интервью радио Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Это турнир в Москве уже проходит десятый год, мы еще ни разу не пропускали этот турнир. Если раньше от Абхазии принимали участие два-три шахматиста, сегодня уже от Абхазии в турнире принимают участие 15 юных шахматистов и двое взрослых", — добавил он.

Данный турнир — один из самых крупных на территории Европы, заметил глава Федерации шахмат Абхазии.

"Туда приезжают шахматисты со всего мира: из Индии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Венесуэлы и многих других стран мира. Для нас большая радость, что в этих соревнованиях мы участвуем под абхазским флагом. Мы пока не можем похвастаться призовыми местами, но тем не менее наши ребята попадали в десятку лучших, бывало что попадали и в пятерку", — заметил Тужба.

Для абхазских шахматистов стоит задача занять призовые места в турнире, подчеркнул он.

"А это в свою очередь выход на Чемпионат Европы, Чемпионат мира", — сказал Константин Тужба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тужба о значении шахмат: дети-шахматисты никогда не сядут на корточки

Помимо соревновательной части, для участников шахматного турнира будет организована культурно-ознакомительная программа, отметил он.

"От Абхазии на турнир поехали дети от 7 до 15 лет из всех регионов Абхазии. Среди них есть перспективные ребята, такие как Дима Халбад, Аинар Хурхумал. Остальные также показывают неплохие результаты в шахматных соревнованиях", — подчеркнул Тужба.

Международный шахматный фестиваль Moscow Open 2018 продлится до 5 февраля.

В соревнованиях будут принимать участие более двух тысяч шахматистов различных возрастов. Этапы фестиваля выявят лучших спортсменов среди мужчин и женщин, любителей и ветеранов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет Национальная студенческая шахматная лига, Гран-при Москвы по решению шахматных этюдов и задач, будет разыгран Кубок по быстрым шахматам среди слабовидящих и слепых людей.