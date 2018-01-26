Другая жизнь: Лера Адлейба после проекта "Ты супер!"

Победительница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба переехала жить в столицу Абхазии, поменяла школу и, как она давно уже мечтала, профессионально занялась вокалом. Какие еще изменения произошли в ее судьбе, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

Валерия Адлейба за время песенного конкурса "Ты супер!" стала очень популярной на родине. Ее узнают на улице во время прогулок, в магазинах и в новой школе. За короткое время Лера стала национальной героиней, которая своим талантом и проникновенным голосом взбудоражила не только членов жюри проекта, но и тысячи зрителей.

После шоу "Ты супер!" жизнь Валерий Адлейба круто изменилась. И это связано не только с узнаваемостью.

В Абхазии в первую очередь ее ждал переезд из Очамчыры в столицу. Не успела она вернуться домой после триумфальной победы, как ей вручили ключи от новой квартиры в центре Сухума. Так сбылась самая главная мечта юной певицы – собраться всей семьей под одной крышей.

Валерия переехала в столицу республики, поменяла школу, стала профессионально заниматься вокалом. И сегодня юная певица – одна из 30 талантливых подопечных творческой студии Фаи Мархолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция Валерии Адлейба

В лучшую сторону

Встреча с Лерой пришлась на второй день после того как она покинула очамчырскую школу-интернат и стала "новенькой" в сухумской школе №4. Юная певица пригласила съемочную группу к себе домой, угостила кофе и рассказала о своей новой жизни.

"Моя жизнь после проекта "Ты супер!", конечно же, изменилась в лучшую сторону. У меня появилось очень много друзей, как в проекте, так и за его пределами, с которыми и сейчас продолжаю общаться. Увиделась со многими звездами, познакомилась с ними и лично пообщалась. И набралась много опыта благодаря педагогам, которые многому научили", — гордо рассказывает Лера.

После недолгого разговора Лера стала собираться в школу. Звезда учится во вторую смену.

"В 12 часов я начинаю собираться в школу, которая расположена недалеко от моего дома", – рассказывает она.

Победительница "Ты супер!" кладет учебники в рюкзак. По пятницам у нее алгебра, история, русский язык и русская литература. Первый урок – история.

"Я очень люблю этот предмет. И всегда стараюсь хорошо подготовиться. Сегодня мы проходим тему "Смутное время на Руси", – поясняет юная звезда. – Я, как обычно, подготовилась к уроку, выучила тему и сделала конспект".

В школу Лера собирается быстро. Как признается тетя Мзия, девочка не любит опаздывать и всегда выходит за полчаса.

© Sputnik / Илона Хварцкия Валерия во время урока по истории России

Сфотографироваться с Лерой

В новой школе Леру каждый день встречают как звезду: просят сфотографироваться или дать автограф. Не успевает она зайти в здание, юные поклонники встречают своего кумира у дверей – кто-то с распростертыми объятьями, а кто-то с листочком и ручкой в руках направляется к ней. Юная певица никому не отказывает в таких просьбах и всегда с радостью отвечает своим новым друзьям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музыка нон-стоп: концерт вокалистов студии "Некст" прошел в Сухуме

"В школе меня приняли очень тепло, мне здесь комфортно. Появились новые друзья. Я попала в 7 "Г" класс. Мои одноклассники очень заботливые. Если я что-то не понимаю или не знаю, всегда помогают. Очень дружелюбные", — делится она.

Несмотря на то, что в жизни Леры появились новые друзья, она также поддерживает связь и со старыми.

"Когда я из Очамчырской школы-интерната перешла в сухумскую, думала, что мои прежние друзья не будут со мной так дружить. Но сейчас я поняла, что очень ошибалась. Мы тепло общаемся. Также я дружу с друзьями из проекта "Ты супер!", который стал для меня какой-то сказкой, таким добрым миром, – не сдержала эмоции Лера. – И моя очередная мечта – показать мою замечательную и красивую страну всем моим друзьям из "Ты супер!", хочу чтобы они приехали ко мне в Абхазию".

Сами же одноклассники еще год назад, когда смотрели выступления Леры по телевизору, даже представить себе не могли, что она будет учиться с ними.

"Когда Лера пришла в наш класс, я была очень удивлена, но в то же время очень рада. Мы всем классом очень за нее болели и переживали во время ее выступлений на конкурсе. Лера очень добрая, хорошая и теплая подруга. Мы всем классом очень-очень радуемся", – призналась одноклассница Мариана Цвижба.

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Урок истории

Вскоре прозвенел звонок на урок. Победительница "Ты супер!" в кругу одноклассников направляется в класс. Первый урок – история России. Учитель заходит в класс, здоровается с учениками и начинает урок.

"Тема нашего урока – "Смута на Руси". Кто расскажет о причинах и последствиях смуты?" — задает вопрос учитель.

Все ученики готовы отвечать. Лера высоко тянет руку. Но преподаватель спрашивает другую – объективно относится ко всем.

На второй вопрос о сословиях, которые были тогда на Руси, отвечает Лера.

"Из сословий на Руси тогда были: дворянство, духовенство, крестьянство, частновладельческие, дворцовые, черносошные, посадские люди и купечество", – четко ответила Лера.

© Sputnik / Илона Хварцкия Валерия во время урока

Репетиции со звездой

После уроков у Леры начинается репетиция у Фаи Мархолия. Вместе с юной звездой мы направляемся в Абхазскую государственную филармонию, где сейчас занимаются дети.

По словам педагога, юные воспитанники студии очень рады были, когда узнали, что победительница "Ты супер!" теперь будет заниматься в группе вместе с ними.

Как признается сама Лера, ребята очень часто просят поделиться опытом выступлений на сцене.

"Бывает, мне говорят: "Ты выступала на российской сцене, участвовала в большом проекте". И просят рассказать о своих ощущениях, как я не боялась. Я всегда с радостью рассказываю об этом. Потому что проект принес мне незабываемые впечатления", — делится Адлейба.

Но несмотря на немалый опыт, для Леры каждый выход на сцену всегда волнительный.

"Переживаю перед выходом на сцену. Это такой волнительный момент. И, конечно, в этом плане занятия у Фаи Мархолия – не только вокал, но и опыт сцены", — считает она.

Сегодня Валерия Адлейба не останавливается на достигнутом. Она кропотливо идет к своей давней цели – стать известной певицей и выступать на мировой сцене. И проект "Ты супер!" подтолкнул ее к осуществлению заветной мечты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба

Планы на будущее

Валерия Адлейба пока только-только начинает осваиваться в новой для себя атмосфере и пытается переосмыслить все, что произошло с ней за последний год. Она уже строит планы на будущее.

"Я пошла на сольфеджио и хочу научиться этому профессионально", – призналась она.

Кроме вокала юная певица увлекается еще и иностранными языками. Сейчас она учит английский язык. Успехи, говорит она, неплохие.

"Вообще, в школе мой самый любимый урок после музыки – английский. Сейчас я изучаю язык для того, чтобы в дальнейшем, когда у меня будет возможность выехать в зарубежные страны, я могла говорить и понимать людей. И вообще сам язык мне очень нравится", — рассказывает победительница "Ты супер!".

На английском Лера останавливаться не намерена. Хочет штудировать еще французский и испанский.

"Я бы очень хотела поехать в Лондон, в Париж и в Ванкувер. Конечно, больше всего хочется в столицу Франции, потому что мне очень нравится город. Он привлекает своей архитектурой", — поделилась мечтой Валерия Адлейба.