Два года одного налога: что не так с НДС

В Парламенте Абхазии будет создана расширенная рабочая группа по вопросу пересмотра закона об НДС. Это решение стало следствием письма от предпринимателей Абхазии в адрес президента республики, в котором бизнес-сообщество страны выразило недовольство налогом на добавленную стоимость в его нынешней форме.

На что жаловались 125 предпринимателей, чего они ждут от государства и какая ведется работа, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

Письмо надежды

Предприниматель из Сухума, бухгалтер по образованию Лили Дбар была одной из тех, кто подписался под текстом письма на имя президента республики Рауля Хаджимба. Она рассказала, что встреча с депутатами Парламента Абхазии по вопросу НДС состоялась вскоре после того, как это письмо было направлено главе государства и опубликовано оно было в СМИ для того, чтобы разъяснить обществу позицию бизнеса.

Дбар отметила, что долгое время предпринимателей Абхазии никто не слышал, и никакой реакции на их недовольство не было. Главную проблему в законе об НДС от 2016 года она видит в том, что расчет суммы налога по новой схеме увеличился примерно в пять раз, и его начисляют еще до факта продажи.

"Сейчас мы платим НДС, когда товар заходит в Абхазию, и начисляется этот налог со всей суммы еще непроданного товара. Бывает такое, что товар может испортиться, поломаться или не продаться. Нельзя платить за то, что еще не продано и с прибыли, которой еще нет. Все это, естественно, отражается на рабочем процессе, на нашей прибыли", — говорит Дбар.

По ее словам, многим предпринимателям пришлось остановить свой бизнес, а другим – произвести сильные сокращения штата или зарплаты. Ко всему этому, добавила Дбар, нередко встает вопрос нехватки денежных средств для оплаты самого НДС.

"Для того чтобы не задолжать перед государством, мы начинаем лихорадочно искать кредиты. Мы обходим все банки, а они отказывают, потому что сейчас нет программы кредитования, и нам приходится занимать средства у частных лиц. В таких случаях у предпринимателей увеличиваются затраты, мы становимся должниками банков, кредитных организаций или остаемся должны бюджету государства. Такая оплата налога – это как дележка шкуры неубитого медведя", — считает Дбар.

После встречи с депутатами Народного Собрания – членами комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, уточнила Дбар, лед тронулся. Вопрос закона об НДС начали более активно обсуждать в СМИ республики и обществе, но предварительные сроки, по подготовке нового варианта закона об НДС, слишком затянутые. По меньшей мере, призналась она, у предпринимателей появилась надежда.

© Sputnik. Алексей Куденко Локомотив или якорь: что думают об НДС депутаты и бизнес Абхазии

По мнению члена Общественной палаты Людмилы Лолуа, существующая фискальная политика в Абхазии тормозит развитие экономики республики.

"Самый пресловутый и неоднозначный налог — это налог на добавленную стоимость. Напомню, что этот налог был изобретен во Франции в 50-е годы для равномерного распределения налоговой нагрузки предприятий, участвующих в многоступенчатых производственных процессах. Увы, таких отраслей у нас в Абхазии нет. На мой взгляд, наиболее приемлемой формой налогообложения в туристической области выглядит налог с оборота или налог с продаж. Он позволит существенно упростить и сделать прозрачными взаимоотношения бизнеса и государства, сократит вероятность коррупционных схем. И самое главное: открытая и понятная система — ключевой компонент для привлечения инвестиций в страну".

А "ввозной НДС", уверена она, — это своего рода дополнительная таможенная пошлина, тянущая на дно малый бизнес.

Закон об НДС был принят в Абхазии в 1995 году и, по ее мнению, был написан ведущими учеными республики. Старый вариант этого закона, уверена она, был адаптирован под условия Абхазии. По старой схеме НДС взимался с наценки, а не со всего оборота товара.

В письме от предпринимателей Абхазии к президенту страны также говорится, что возросли сроки хранения и расходы на складские нужды, увеличились сроки пользования кредитами и рост сумм выплачиваемых по ним процентов.

"Вместо изучения причин возникновения растущих задолженностей, таможенные и налоговые органы применяют санкции по принудительному взысканию образовавшихся задолженностей методом блокирования банковских счетов предпринимателей и препятствуют им в получении очередных партий товаров. Вследствие этого у предпринимателей возникает напряженность и неуверенность в завтрашнем дне", — писали предприниматели.

Тернистый путь закона

Нарушает ли резкое повышение цен на товары права потребителей и есть ли официальные жалобы на это у простых граждан республики, рассказала Sputnik руководитель Общества защиты прав потребителей Елена Гварамия.

"Нельзя сказать, что повышение цен нарушает права потребителей. Это внутригосударственная политика и экономика. Это происходит везде. В нашу организацию еще не поступило никаких жалоб на скачок цен", — объяснила она.

По словам депутат Парламента Абхазии Омара Джинджолия, примерно в последних числах января будет создана расширенная рабочая группа по внесению изменений в закон об НДС.

Решение о создании такой группы, в которую войдут депутаты Парламента, представители налоговой службы, Минфина, Минэкономики, Таможенного комитета, экспертного сообщества и бизнеса, было принято на встрече депутатов Народного Собрания Абхазии и предпринимателей страны 17 января 2017 года.

© Sputnik Бадри Есиава Вячеслав Библая: отсрочка выплат НДС поможет бизнесу Абхазии

Представители бизнес-сообщества аргументировали свои недовольства тем, что закон об НДС недоработан и был написан на скорую руку. По наблюдениям председателя Ассоциации предпринимателей Абхазии Романа Качарава, спад в торговле в 2017 году составил около 30% и около 100 бизнесменов прекратили свою деятельность.

Больше всех, по мнению Качарава, пострадали предприниматели, которые работают в сфере продажи бытовой техники, мебели, отделочных или стройматериалов. Он пояснил, что с момента введения НДС жителям Абхазии стало выгоднее ездить в Сочи или Адлер за крупными покупками.

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр согласилась с тем, что этот закон стал обременительным для предпринимателей Абхазии, и настало время внести в него изменения.

Поправка к закону Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" была принята Парламентом 25 ноября 2015 года и подписана президентом Раулем Хаджимба 30 ноября. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

Спустя две недели начались первые протесты в Сухуме. Предприниматели Абхазии требовали от депутатов Парламента отменить новые поправки. Народные избранники отказались это делать, о чем сказал спикер V созыва Парламента Валерий Бганба, который призвал митингующих перейти от споров к эффективному решению вопроса.

Спустя два дня, 20 января 2016 года, глава государства Рауль Хаджимба сделал заявление о том, что власть не учла некоторые моменты, принимая поправку к закону об НДС, и эти неточности будут доработаны в течение нескольких дней.

Уже 10 февраля 2016 года Парламент Абхазии проголосовал за внесение изменений в поправке к закону об НДС и принял его в окончательном чтении. По выработанному документу, от налога на добавленную стоимость освободили технологическое оборудование, материалы из сырья для последующей переработки и производства.

В марте 2016 года Парламент Абхазии проголосовал за освобождение от НДС проектов Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии со стороны России и операций, связанных с реализацией финпомощи.

Но напряженность в предпринимательской среде такие действия не сняли.