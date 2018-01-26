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Габуния о преимуществах "безнала" в Абхазии: упростит оплату налогов

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния прокомментировал Указ президента Абхазии Рауля Хаджимба о мерах по упорядочению налично-денежного обращения.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Указ президента Абхазии о мерах по упорядочению налично-денежного обращения направлен на упрощение оплаты налогов, сказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния.

"В рамках этого указа есть поручение Национальному банку Абхазии, которое предполагает упрощение взноса налоговых платежей. Поручено разработать и воплотить в жизнь вопрос, связанный с внесением налогов через терминалы оплаты, то есть любой человек сможет прийти в места, где установлены терминалы, и оплатить налоги. Это упрощает процесс, не нужно будет ездить в банк, заполнять платежное поручение, все идет к тому, чтобы система оплаты налогов была упрощена", — сказал Георгий Габуния.

Кроме того, Указ президента ориентирован на упрощение механизма работы контролирующих органов для достижения цели финансовой дисциплины.

"Юридические и физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, обязали сдавать всю свою выручку в кредитное учреждение, то есть в банк на свой расчетный счет", — добавил он.

Национальному банку даны поручения установления лимита кассы, сказал Габуния.

"То есть это лимит тех денежных средств, в пределах которых тот или иной предприниматель или юридическое лицо имеет возможность работать и осуществлять текущие контракты по различным платежам", — подчеркнул он.

При определении лимита учитывается размер прибыли предпринимателей, заметил пресс-секретарь.

Георгий Габуния рассказал и о действиях налоговых органов для осуществления Указа президента.

"В указе есть поручение Министерству по налогам и сборам для подготовки соответствующего предложения по установке контрольно-кассовой техники и ее внедрению с онлайн передачей данных. Конечно, это связано с финансовыми нагрузками на бюджет, если мы просто обяжем предпринимателей, наверно, мы не получим результата, потому что техника недешевая", — сказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам.

Ранее заместитель главы Администрации президента Абхазии Адгур Лушба, комментируя Указ президента о мерах по упорядочению налично-денежного обращения, отметил, что безналичные расчеты нужны для прозрачности движения денежных средств между участниками хозяйственной деятельности.

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"Когда безналичный расчет происходит через банки, по банковским счетам, достигается прозрачность движения денежных средств и выполнения хозяйственных обязательств участниками этого процесса", — подчеркнул Адгур Лушба.

Указ направлен на активизацию безналичных расчетов между хозяйствующими субъектами, а также на то, чтобы сделать хозяйственно-финансовые операции более прозрачными, добавил он.

Замглавы Администрации президента Абхазии подчеркнул, что со вступлением указа в действие с 1 января 2018 года предприятия, организации и индивидуальные предприниматели должны осуществлять расчеты между собой исключительно в безналичном порядке.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны хранить денежные средства, превышающие установленный лимит остатка наличных денег в кассе, на действующих банковских счетах.

Согласно указу, предполагается, что хозяйствующий субъект будет иметь возможность, не приходя в банк, положить деньги через банкомат на свой расчетный счет. Кроме того, Национальному банку Абхазии дано поручение, чтобы хозяйствующие субъекты, предприниматели могли осуществлять налоговые платежи дистанционно через банковские терминалы.




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