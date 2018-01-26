26 января 1993 года: Ардзинба потребовал у Грузии отпустить заложников

Заявление председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба: грузинская сторона продолжает удерживать пассажиров и экипаж российского вертолета, совершившего 18 января 1993 года аварийную посадку на окраине высокогорного села Сакен в результате повреждения вертолета от обстрела грузинскими военнослужащими. В числе заложников у грузинской стороны, кроме 3 членов экипажа, в настоящее время находится заместитель председателя Совета министерства Абхазии Лабахуа или журналисты Гамгия, Акаба, Сакания и шестеро мирных граждан, сопровождавших гуманитарный груз для населения блокадного города Ткуарчал.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия 19 и 20 января 19993 года сделал заявления, в которых дал соответствующую оценку очередному пиратскому акту, совершенному грузинской военщиной и потребовал незамедлительного освобождения взятых в заложники пассажиров и членов экипажа российского вертолета. Однако, как об этом свидетельствуют грузинские средства массовой информации, пассажирам и экипажу пострадавшего вертолета предъявляются необоснованные обвинения, целью которых является их содержание в качестве заложников. Учитывая, что задерживаемые грузинской стороной пассажиры и экипаж вертолета выполняли гуманитарную миссию по доставке продовольствия голодающему населению блокадного города Ткуарчал и никоим образом не связанны с ведением боевых действий, требуем незамедлительного освобождения заместителя председателя Совета Министров Республики Абхазия Лабахуа,журналиста Гамгия, Акаба, Сакания и других пассажиров, а также экипажа пострадавшего российского вертолета.

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