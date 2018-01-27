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Школьные пожары в Абхазии: почему городские горят чаще, чем сельские

© Sputnik Роберт Джопуа
В Абхазии
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Начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев и начальник отдела материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Абхазии Энвер Чамагуа рассказали в Sputnik о противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях республики.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии два раза в год проводит проверку пожарной безопасности в школах и дошкольных учреждениях, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

"Это в начале и в конце учебного года. После проверок мы даем предписания руководителям объектов. Нагрузка на электричество большая, если раньше общественные здания отапливались централизованным отоплением, то сегодня основная нагрузка ложится на электричество", — добавил он.

По его словам, часто предписания остаются невыполненными.

"Мы можем закрыть и опечатать электрощит, если он не соответствует пожарной безопасности, но понимаем, к чему это может привести. Однако, не получается закрыть ту или иную школу, руководители объектов ссылаются на нехватку средств для устранения нарушений", — заметил специалист МЧС.

Начальник отдела материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Абхазии Энвер Чамагуа подчеркнул, что в условиях республики исполнять все предписания МЧС практически невозможно.

"На самом деле школы находятся в плачевном состоянии, потому что сельские школы — это здания, построенные в советское время. Вся электрическая проводка давно устарела, она имеет свой определенный износ. Государство естественно оказывает финансовую помощь, например, с апреля по май 2016 года по просьбе Министерства образования Департаментом по энергетическому надзору и госстандарту был проведен осмотр столичных школ и детских садов", — отметил Чамагуа.

Проведенные проверки выявили нарушения, требующие незамедлительного устранения, рассказал он.

Возгорание в 10-ой школе
© Фото: МЧС Абхазии
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара

"На сегодняшний день сказать, что мы можем за один год осуществить и привести все школьные и дошкольные учреждения в необходимый порядок, чтобы не было таких инцидентов, который произошел школе № 10, невозможно", — подчеркнул Энвер Чамагуа.

Для того чтобы привести все школы и дошкольные учреждения в состояние пожарной безопасности, необходимы финансовые вложения, отметил он.

"Проблемы характерны не только для десятой школы, к примеру, в сухумской школе № 1 постоянно лопаются трубы", — сказал он.

По словам Энвера Чамагуа, родители хотят обеспечить комфортное нахождение детей в школе, поэтому покупают кондиционеры и электрические печи.

Подобная вынужденная мера приводит к большим нагрузкам на электрические провода, что может привести к пожарам.

"Печки, которые ставятся в классах, требуют кабелей определенного сечения. Запретить родителям ставить печки в классах очень сложно. Во-первых, все школы подчиняются администрациям городов и районов, мы курируем их, естественно, когда какая-то проблема возникает, все обращаются в Министерство образования. Но не все знают, что непосредственное руководство над ними осуществляют главы администраций и районных управлений образования", — сказал он.

Пожары в школах происходят в основном в городах, рассказал Энвер Чамагуа.

"В сельской местности школы не заполнены по максимуму, во многих школах в качестве отопления используют не электрические печи, а дрова. Из-за этого нагрузки на электросети намного ниже. В городах школы работают и в две смены из-за нехватки мест", — отметил Чамагуа.

25 января в сухумской школе № 10 произошло возгорание на втором этаже здания, загорелся кабель в электрощите. Детей быстро эвакуировали из здания школы. Прибывшие сотрудники МЧС в течение десяти минут локализовали пожар. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар мог возникнуть из-за усилившейся нагрузки на электросети в связи с похолоданием.




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