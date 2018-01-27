27 января 1993 года: письмо из Гудауты в газету "Республика Абхазия"

Из письма жительницы города Гудаута Бэлы Чалмаз в газету "Республика Абхазия" от 27 января 1993 года:

"Не могу забыть недавнего выступления одного журналиста на российском телевидении, обращенного к правительству с просьбой запретить жителям Российской Федерации поездки в Абхазию. Это можно расценить так: "Оградите меня от этого. Пусть разбираются сами. Но было бы несправедливо не отметить, что высказывание было ответом на заявление другого журналиста о готовности выехать в Абхазию для объективного освещения событий" – пишет она.

Бэла Чалмаз выразила надежду на то, что те журналисты, которые в свое время явно приукрашивали "деяния" нынешнего отца грузинской демократии не пройдут равнодушно мимо братской могилы детей и женщин с российского вертолета, сбитого бандитами Шеварднадзе.

"Так что оставляем вас наедине с вашей совестью, она, надеемся, подскажет, что молчание – это все же преступление", — отметила Чалмаз.

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