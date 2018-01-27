Джергения о блокадном Ленинграде: мать вывезла меня в деревянном чемодане

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Политик Анри Джергения в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, что из блокадного Ленинграда мать вывозила его в деревянном чемоданчике.

© Sputnik. Boris Kudoyarov Прорыв блокады Ленинграда 75 лет назад: архивные фото 18

Он отметил, что он с матерью находились в блокадном Ленинграде в самую тяжелую зиму 1941 года.

"Вывезли нас оттуда в августе 1942 года. Мать рассказывала, что не знала, сможем ли мы живыми добраться до Абхазии, на всякий случай она заказала себе деревянный чемоданчик и положила меня в него для того, чтобы если по пути умру где-то, можно было сразу похоронить. Нас вывозили на катере через Ладожское озеро", — добавил он.

Через Ладожское озеро они попали на Урал. Местные жители, узнав о том, что вывезли людей из блокадного Ленинграда, стали приносить еду.

"Очень многие люди умирали от переедания прямо там на месте", — сказал Джергения.

Анри Джергения родился 8 августа 1941 года и уже через месяц 8 сентября началась блокада Ленинграда.

"Мой отец учился, потом преподавал в юридическом факультете Ленинградского университета. Кстати, в вестибюле университета на юридическом факультете есть мемориальная табличка погибших во время блокады, в том числе там есть фамилия моего отца. Отец похоронен под Ленинградом 12 февраля 1942 года, его призвали в армию в конце января и через две недели он погиб", — добавил он.

По рассказам матери, отец видел сына всего один раз, потом его призвали в армию.

"Я остался с матерью, у отца была воспитательница, с которой он познакомился в Тбилиси, она была испанкой, преподавала испанский и французский языки. Она настолько полюбила моего отца, что решила усыновить, она обменяла свою квартиру в Тбилиси на жилье в Питере и они вместе жили, испанка, моя мать и отец", — рассказал Джергения.

Мать Анри Джергения работала врачом, а за ним ухаживала испанка, жившая с ними.

"В Абхазии мои родители жили один год после женитьбы в 1939 году, затем уехали в Ленинград. Мать очень не любила рассказывать о блокаде, иногда я отрывками слышал о каких-то страшных вещах, которые она рассказывала сестре моего отца. Она видела все, и голод и холод, она даже ела столярный клей каким-то образом", — отметил он.

По словам Анри Джергения, как-то раз его мать стала очевидицей, как их соседи ели своих детей.

"Со слов матери, женщину увозила милиция, она кричала. Еще был случай, когда знакомый профессор отца предложил моей матери съесть меня. Мать была невысокого роста хрупкой женщиной, но она все выдержала. Самое интересное, что до самой смерти у нее практически все зубы сохранились, многие болели цингой и так далее, но она оказалась сильной", — говорит он.

Блокада города Ленинграда во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им.

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года немецко фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900 дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.