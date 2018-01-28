Спортсмен Федор Теплухин об Абхазии: удивило гостеприимство и природа

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. В Абхазии больше всего удивило радушие, прием, и еще очень сильно поразили погода и климатические условия. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал организатор соревнований серии "Кубок Евразии" в республике Федор Теплухин.

Он побывал в Абхазии в октябре 2017 года. Когда в Сухуме проходил финал Кубка Евразии по плаванию.

"Старт был в середине октября, а мы гуляли в шортах, в майках. Это было здорово, — сказал Теплухин. — Это набережная, пальмы и прекрасная погода. Было, конечно, фантастически".

По словам российского спортсмена, он познакомился с местными спортсменами, для которых и плавание, и триатлон были в новинку.

"И очень здорово, что они появились. И им тоже очень понравилось участвовать в такого рода стартах, потому что в этом старте впервые, насколько я знаю, в Абхазии был применен электронный хронометраж. И это добавило событию солидности, — ответил Федор Теплухин. — Мне особенно понравилось, что ребята, с которыми мы познакомились, вдохновились спортивным и здоровым образом жизни. И собираются дальше принимать участие в других стартах".

Теплухин рассказал, что успел осмотреть и некоторые достопримечательности Абхазии.

"Когда мы ехали от границы и обратно, тоже увидели очень замечательные места. Поднимались в Ново-Афонский монастырь. К сожалению, не смогли сделать экскурсию, просто зашли и посмотрели. Очень все понравилось, и обязательно хотим вернуться и сделать уже такую большую экскурсию, — сказал он. — Так как старт и финиш на Кубке Евразии по плаванию находился буквальном в 50 метрах от Брехаловки, мы туда ходили за кофе, фотографировались".

Федор Теплухин высказал надежду, что удастся вернуться в Абхазию еще раз. И, по его словам, пожелание осуществится скоро — 6 мая 2018 года в Сухуме пройдет первый этап Кубка Евразии по плаванию, 5 августа соревнования пройдут на озере Рица, а 14 октября запланирован еще один этап Кубка Евразии на открытой воде в море.