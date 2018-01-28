19:45 28 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Федор Теплухин

Спортсмен Федор Теплухин об Абхазии: удивило гостеприимство и природа

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Перевод на абхазский (15)
3310

В новом проекте Sputnik Абхазия "Перевод на абхазский" своими впечатлениями от пребывания в Абхазии поделился организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik.  В Абхазии больше всего удивило радушие, прием, и еще очень сильно поразили погода и климатические условия. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал организатор соревнований серии "Кубок Евразии" в республике Федор Теплухин.

Кристина Жуйкова
© Sputnik
Отогреться в Абхазии: история семьи из Удмуртии

Он побывал в Абхазии в октябре 2017 года. Когда в Сухуме проходил финал Кубка Евразии по плаванию.

"Старт был в середине октября, а мы гуляли в шортах, в майках. Это было здорово, — сказал Теплухин.  — Это набережная, пальмы и прекрасная погода. Было, конечно, фантастически".

По словам российского спортсмена, он познакомился с местными спортсменами, для которых и плавание, и триатлон были в новинку.

"И очень здорово, что они появились. И им тоже очень понравилось участвовать в такого рода стартах, потому что в этом старте впервые, насколько я знаю, в Абхазии был применен электронный хронометраж.  И это добавило событию солидности, — ответил Федор Теплухин. — Мне особенно понравилось, что ребята, с которыми мы познакомились, вдохновились спортивным и здоровым образом жизни. И  собираются дальше принимать участие в других стартах".

Теплухин рассказал, что успел осмотреть и некоторые достопримечательности Абхазии.

"Когда мы ехали от границы и обратно, тоже увидели очень замечательные места. Поднимались в Ново-Афонский монастырь. К сожалению, не смогли сделать экскурсию, просто зашли и посмотрели. Очень все понравилось, и обязательно хотим вернуться и сделать уже такую большую экскурсию, — сказал он. — Так как старт и финиш на Кубке Евразии по плаванию находился буквальном в 50 метрах от Брехаловки, мы туда ходили за кофе, фотографировались".

Федор Теплухин высказал надежду, что удастся вернуться в Абхазию еще раз. И, по его словам, пожелание осуществится скоро — 6 мая 2018 года в Сухуме пройдет первый этап Кубка Евразии по плаванию, 5 августа соревнования пройдут на озере Рица, а 14 октября запланирован еще один этап Кубка Евразии на открытой воде в море.

Темы:
Перевод на абхазский (15)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Купюры единой европейской валюты большого достоинства, архивное фото
    Не хватает на билет

    Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Аптека, архивное фото
    Монопольное лечение

    Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Работник ТЭЦ стоит у монометров в машинном зале
    Утепляемся!

    Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана.

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Купюры единой европейской валюты большого достоинства, архивное фото
    Не хватает на билет

    Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Редкая красота: лебеди-кликуны на замерзающем озере в Алтае
В Петербурге отпраздновали 74-ю годовщину снятия блокады
В Санкт-Петербурге отметили 74-ю годовщину освобождения города от блокады
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia