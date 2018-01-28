13:54 28 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Один из декабрьских дней

Ждут весны: опасна ли теплая зима растениям Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5110

Повлияла ли теплая зима в Абхазии на вегетацию растений и цветов, рассказали директор института ботаники АНА Эдуард Губаз и садовод-любитель Константин Тужба.

Амра Амичба, Sputnik

Деревья не цветут

В Ботаническом саду теплая зима не вызвала процесс цветения растений, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз.

Ботанический сад,Сухум. Архивное фото.
© Фото: Anton Zelenov
Трехсотметровая шуба: растения в Ботаническом саду укроют на зиму

"Теплая зима вреда не нанесла ботаническому саду. Но нельзя сказать, что погода аномально теплая, — считает он, — ночью все же холодно. И это как-то уравновешивает и останавливает процесс вегетации. Если бы и ночью было тепло, это было бы опаснее в плане того, что растения бы начали цвести".

Как объяснил Губаз, нынешняя теплая погода больше мешает культурным растениям – персик, яблоко и другие, у которых начинают набухать почки.

"А в нашем ботаническом саду растут декоративные растения. И мы не наблюдаем, чтобы они из-за теплой погоды преждевременно распустились. Теплолюбивые растения в ботаническом саду укутаны в ткань, и если даже солнце светит и тепло, до марта не снимем защитную ткань. Чрезмерного тепла внутри ткани тоже не будет. А те, что в горшках тропические растения, занесены в теплицу и будут там до окончания зимы", — пояснил директор Института ботаники.

По словам Эдуарда Губаз, если продержится такая теплая погода еще некоторое время, то набухшие почки мимозы расцветут.

"К Восьмому марта даже уже отцветут. Любители могут остаться без мимозы в Международный женский день", — констатировал он.

Садоводы ждут весны

Садовод-любитель, житель Сухума Константин Тужба рассказал, что у него в связи с теплой зимой распустился цветок седум.

"Они в апреле должны были расцвести, но, вижу, несколько цветочков распустились, не буйное цветение, три-четыре штуки. Но как себя поведет, если ударят морозы, не могу сказать, я буду только наблюдать, потому что такую аномально теплую зиму впервые вижу. По факту будем ориентироваться. У меня крестьянский подход: умрут, заново посажу, ничего страшного", — сказал он.

Тужба заметил, что из зимних растений у него расцветают цикламены.

"Если вдруг даже ударит мороз, он им вреда не нанесет. Цикламены обычно в январе-феврале расцветают", — объяснил он.

По его словам, садоводы, конечно, ждут весны, когда будут распускаться самые разные цветы.

"Первое, что расцветает — глициния. Бурное цветение глицинии в Сухуме в апреле. По всему городу у нас есть глициния. У меня лет пять уже растет глициния. После я жду, в конце мая-начале июня пойдут розы и гортензии", — перечислил Тужба.

Как заметил садовод-любитель, у него нет комнатных растений, все цветы у него растут в саду, во дворе и у дома.

По теме

"Зеленый" дом Константина Тужба



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Купюры единой европейской валюты большого достоинства, архивное фото
    Не хватает на билет

    Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Аптека, архивное фото
    Монопольное лечение

    Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Работник ТЭЦ стоит у монометров в машинном зале
    Утепляемся!

    Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана.

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Купюры единой европейской валюты большого достоинства, архивное фото
    Не хватает на билет

    Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выступление Кармен Зандер с тигром на Международном цирковом фестивале в Монако
Самые яркие фото уходящей недели
Обитель зла в Ратомке сняли на видео
"Адский особняк": в Ратомке сняли на видео устрашающий дом
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia