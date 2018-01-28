Ждут весны: опасна ли теплая зима растениям Абхазии

Повлияла ли теплая зима в Абхазии на вегетацию растений и цветов, рассказали директор института ботаники АНА Эдуард Губаз и садовод-любитель Константин Тужба.

Амра Амичба, Sputnik

Деревья не цветут

В Ботаническом саду теплая зима не вызвала процесс цветения растений, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз.

© Фото: Anton Zelenov Трехсотметровая шуба: растения в Ботаническом саду укроют на зиму

"Теплая зима вреда не нанесла ботаническому саду. Но нельзя сказать, что погода аномально теплая, — считает он, — ночью все же холодно. И это как-то уравновешивает и останавливает процесс вегетации. Если бы и ночью было тепло, это было бы опаснее в плане того, что растения бы начали цвести".

Как объяснил Губаз, нынешняя теплая погода больше мешает культурным растениям – персик, яблоко и другие, у которых начинают набухать почки.

"А в нашем ботаническом саду растут декоративные растения. И мы не наблюдаем, чтобы они из-за теплой погоды преждевременно распустились. Теплолюбивые растения в ботаническом саду укутаны в ткань, и если даже солнце светит и тепло, до марта не снимем защитную ткань. Чрезмерного тепла внутри ткани тоже не будет. А те, что в горшках тропические растения, занесены в теплицу и будут там до окончания зимы", — пояснил директор Института ботаники.

По словам Эдуарда Губаз, если продержится такая теплая погода еще некоторое время, то набухшие почки мимозы расцветут.

"К Восьмому марта даже уже отцветут. Любители могут остаться без мимозы в Международный женский день", — констатировал он.

Садоводы ждут весны

Садовод-любитель, житель Сухума Константин Тужба рассказал, что у него в связи с теплой зимой распустился цветок седум.

"Они в апреле должны были расцвести, но, вижу, несколько цветочков распустились, не буйное цветение, три-четыре штуки. Но как себя поведет, если ударят морозы, не могу сказать, я буду только наблюдать, потому что такую аномально теплую зиму впервые вижу. По факту будем ориентироваться. У меня крестьянский подход: умрут, заново посажу, ничего страшного", — сказал он.

Тужба заметил, что из зимних растений у него расцветают цикламены.

"Если вдруг даже ударит мороз, он им вреда не нанесет. Цикламены обычно в январе-феврале расцветают", — объяснил он.

По его словам, садоводы, конечно, ждут весны, когда будут распускаться самые разные цветы.

"Первое, что расцветает — глициния. Бурное цветение глицинии в Сухуме в апреле. По всему городу у нас есть глициния. У меня лет пять уже растет глициния. После я жду, в конце мая-начале июня пойдут розы и гортензии", — перечислил Тужба.

Как заметил садовод-любитель, у него нет комнатных растений, все цветы у него растут в саду, во дворе и у дома.