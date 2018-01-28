Шотландия в Сухуме: откуда в Абхазии "заграничная" улица

Ферида Лухба из Сухума спрашивает: Хотела узнать историю о том, как и откуда в Сухуме появилась улица Шотландская?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала завотделом международных связей администрации Сухума Ирина Шония, 2 октября 1988 года столица Абхазии заключила соглашение об установлении побратимских связей с шотландским городом Килмарнок.

"Тогда это называлось "Заявление о дружбе и породнении". А после войны в одном из парков Килмарнока был установлен памятник жертвам грузино-абхазской войны. И после этого в знак нашей дружбы одну из улиц столицы в 1995 году назвали Шотландская. Как ответный наш жест", — сказала Шония.

По ее словам, у Сухума четыре города-побратима: шотландский Килмарнок, турецкий Адапазары, греческий Ахарне и гваделупский Пуэнт-А-Питер, кроме того, есть еще два десятка городов-партнеров.

"Города, находящиеся на территории бывшего СССР, мы называем городами-партнерами, а расположенные в "дальнем зарубежье" – городами-побратимами. Килмарнок, Адапазары, Ахарне и Пуэнт-А-Питер наиболее известны, потому что они самые первые. Договоры с ними были заключены еще в советские времена. Вообще же, если перечислять, то договоры о сотрудничестве у нас заключены с Краснодаром, Черкесском, Архангельском, Степанакертом, Улан-Уде, Тирасполем, итальянским Сан-Антиоко – всего более тридцати соглашений", — сказала завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.

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