28 января 1993 года: грузинские ВС наращивают мощь в Абхазии

Из книги доктора исторических наук Аслана Авидзба: "Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"Власти Грузии неоднократно выражали свою обеспокоенность в связи с тем, что некоторые из российских военных подразделений, дислоцированных в Абхазии, поддерживают абхазские силы. В этой связи господин Шеварднадзе сделал несколько публичных заявлений с требованием о том, чтобы российские войска в Абхазии были поставлены под непосредственное командование Закавказского военного округа российских вооруженных сил, штаб которого находится в Тбилиси", – сказано в докладе Генерального секретаря ООН от 28 января 1993 года.

Как видно, в ООН, по-прежнему, были озабочены соблюдением интересов только грузинской стороны. А пока в ООН занимались лоббированием интересов Эдуарда Шеварднадзе в его противоречиях с Россией, сам глава Грузии был занят наращиванием и усилением мощи грузинских вооруженных сил в Абхазии, отмечено в книге доктора исторических наук Аслана Авидзба.

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