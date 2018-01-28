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Зрительный зал драмтеатра. Архивное фото.

Спектакли и сказки: афиша культурных событий на неделю

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Бадри Есиава, Sputnik

Афиша культурных событий с 29 января по 4 февраля 2018 года не столь насыщенна, но истинным и начинающим ценителям искусства будет куда пойти и что посмотреть в столице Абхазии. 30 и 31 января в 19:00 в Государственном драматическом театре Абхазии имени Самсона Чанба пройдет спектакль "Махаджиры".

4 февраля в 12:00 в том же театре состоится детский спектакль "Лесная сказка".

На сцене Государственного драматического театра Абхазии имени Самсона Чанба 1 февраля выступит Государственный молодежный театр с постановкой "Келешбей" режиссера Шалвы Гыцба. Автор исторической драмы Анзор Мукба.

В Государственном музее Абхазии 30 января пройдет вечер памяти историка Анзора Агумава, начало мероприятия в 12:00.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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