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Константин Тужба

Тужба об участии Абхазии в Moscow Open: надеемся на прорыв

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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17 шахматистов из Абхазии принимают участие в Международном шахматном фестивале Moscow Open 2018.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Абхазскими шахматистами сыграны уже два тура в Международном шахматном фестивале Moscow Open 2018, сообщил президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Все проходит в штатном режиме. Нас хорошо приняли, разместили. Все зарегистрировались. Уже сыграно два тура. По их результатам: самый юный участник Дмитрий Халбад пока набрал одно очко. И девочки до 9 лет набрали по одному очко. Такие же результаты у мальчиков до 11 лет: Максим Гочуа, Михаил Таркил, Айнар Хурхумал, Тристан Кварацхелия, и у спортсменов до 15 лет. После пятого тура можно уже будет дать полную информацию, когда экватор будет пройден", – сказал Тужба.

Данный турнир — один из самых крупных на территории Европы, отметил глава Федерации шахмат Абхазии. На турнир съезжаются шахматисты со всего мира: из Индии, Китая, Соединенных Штатов Америки, Венесуэлы и многих других стран. Moscow Open в Москве уже проходит десятый год, Абхазия его еще ни разу не пропускала. Если раньше от республики принимали участие два-три шахматиста, сегодня уже от Абхазии в турнире принимают участие 14 юных спортсменов и двое взрослых, — добавил он.

"Всего девять туров. Мы заранее можем предугадать, кто, какие места может занять. Так как мы знаем наших спортсменов и рейтинги соперников. У нас большая, сильная конкуренция. Там, где наши спортсмены, к примеру, до 9 лет играют, там 208 участников. Мы надеемся на прорыв. Наши юные спортсмены могут удивить нас. Их родители рядом – они им и психологи, и самая сильная поддержка", – сказал Константин Тужба.

Для абхазских шахматистов стоит задача занять призовые места в турнире, а это в свою очередь выход на Чемпионат Европы, Чемпионат мира, — отметил он.

В соревнованиях принимают участие более двух тысяч шахматистов различных возрастов. Этапы фестиваля выявят лучших спортсменов среди мужчин и женщин. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет Национальная студенческая шахматная лига, Гран-при Москвы по решению шахматных этюдов и задач, будет разыгран Кубок по быстрым шахматам среди слабовидящих и слепых людей.

Международный шахматный фестиваль Moscow Open 2018, в котором принимают участие 37 государств, стартовал в четверг 25 января. Фестиваль продлится до 5 февраля.




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