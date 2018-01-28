"Своя игра" абхазских знатоков

Анжелика Бения, Sputnik

Сыгранная в Сухуме абхазскими знатоками "Своя игра" не сильно отличалась от телевизионной версии. Кнопки, вопросы на экране, достойные соперники, организаторы игры старались максимально погрузить участников в атмосферу знакомой телевикторины.

У турнира креативное название — "Айqbок". Идея проведения "Своей игры" отдельным днем возникла после последнего чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм, когда "Своя игра", как отдельный турнир была введена впервые, сказала председатель интеллектуально-творческого клуба "ДЮНА" Ася Саносян.

"Я думаю, мы сможем провести еще одну игру, более широкого формата. Первый турнир по "Своей игре" прошел активно, и многие участники выразили желание сыграть в нее еще раз. В принципе, мы видим сейчас, что у нас нет практически технических проблем, и игроки уже опытные. Есть идея проведения "Своей игры" отдельно для молодежного и отдельно для общего зачета. Также есть идея проведения подобного турнира на абхазскую тематику, но пока это идеи. Не только для игроков, но и для нас, как для организаторов, это новый турнир, нужно его хорошо "обкатать" для начала", – сказала Ася Саносян.

© Sputnik Анжелика Бения Зрители турнира "СВОЯ ИГРА"

Турнир начался с 1/9, и собрал 27 участников. В финал игры вышли трое интеллектуалов. Первым в интеллектуальной баталии стал победитель VII Чемпионата Абхазии в дисциплине "Своя игра" Аслан Зантария. Для Аслана это уже второй турнир и вторая победа.

"Кто-то занимается футболом, кто-то борьбой, кто-то, не наделен физическими данными, каким должен быть наделен хороший спортсмен, тогда он тренирует извилины. Интеллектуальные игры тоже игры. Сильные соперники – представители сильных команд ЧГК, которые задают высокую планку на чемпионатах. С удовольствием с ними играется. Нам подарили еще одну интеллектуальную игру. Это большой труд, все на чистом энтузиазме. Уже за это организаторы заслуживают особой благодарности", – сказал Аслан Зантария.

Аслану, как и многим участникам, сначала было интересно сравнить себя с другими интеллектуалами, потом на этой почве появилось много знакомств, игра отошла на второй план, стала фоном и поводом для общения с единомышленниками.

Во главу угла участники интеллектуальных игр ставят хорошую компанию. Азарт, интересные люди и непринужденное общение — вот за этим и ходят на интеллектуальные игры.

© Sputnik Анжелика Бения Победитель турнира по "СВОЕЙ ИГРЕ" Аслан Зантария

Игроки утверждают, что их не волнует кто "умный, или неумный". Количество набранных в игре очков — не показатель ума, считает Тамаз Аблотия – знаток команды "12 разгневанных мужчин", которая играет и завоевывает трофеи уже 11 лет. Аблотия на турнире "Своя игра" стал третьим. Для него это не новая игра, так как в рамках чемпионата по интеллектуальным играм в Абхазии в "Свою игру" играют часто.

"У меня были сильные соперники. Честно говоря, я ожидал менее интересной игры, вдвойне приятно удивлен. Я люблю эту игру, не так часто, как хотелось бы, ее организовывают. Как турнир сегодня отдельно проводится второй раз. Наша команда много лет играет в интеллектуальные игры и показывает неплохие результаты, завоевывая главные "трофеи". В "Своей игре" мы еще не выигрывали, что поджигает интерес к играм. Нам хочется, чтобы подрастающее поколение активно участвовало в таких играх. Нашу команду затянуло, и мы не представляем уже свою жизнь без этих игр. Приятно видеть, что с каждым годом молодых участников становится все больше. Это важно, потому что это развивает, расширяет кругозор. Это, как минимум, интересно", – сказал Тамаз Аблотия.

По ходу игры лидеры могут меняться несколько раз, и чтобы вырваться вперед стремящийся к победе должен рисковать, считает Манвел Депелян, с которым удалось поговорить во время паузы финальной игры. Игра была напряженной, и Депелян сразу предупредил — не ждать от него конструктивных фраз, так как "под жестким прессингом и не особо хорошо получается формулировать мысли". Депелян занял в "Своей игре" второе место.

© Sputnik Анжелика Бения Турнир по "СВОЕЙ ИГРЕ"

"Я получаю от таких игр массу удовольствия. В первую очередь, это проверка своих знаний и азарт. Играл и в первом турнире. Сравнивая свою игру тогда и сейчас, могу сказать, что сегодня я спокойнее. С другой стороны, из-за того, что играл осторожнее, я не отвечал на вопросы, если не уверен в ответе на 100%. Но, как оказалось, нужно было рисковать", – сказал Депелян.

Суть "Своей игры" — три игрока отвечают на вопросы разной стоимости, цель – набрать как можно больше очков. Естественные науки, всемирная литература, культура, экономика, религия и так далее – вопросы "Своей игры" были сгруппированы по самым разным тематикам, ведь у эрудитов не должно быть "своих" и "чужих" тем, отметил автор подавляющего большинства вопросов – ведущий игры Гудиса Мамацев.

© Sputnik Участники турнира "СВОЯ ИГРА"

"На все это ушло около 40 часов. Было довольно сложно. Вопросов набралось больше 400, но не все понадобились. Часть из них мы оставили для следующего турнира. Собирал вопросы из всевозможных источников. Названия некоторых тем позаимствовал у телевизионной версии и уже для них подбирал вопросы. Были и вопросы, связанные с Абхазией, но их было немного. Мы планируем провести позже "Свою игру", полностью посвященную Абхазии", – сказал Мамацев.

По словам организаторов, повысить свою эрудицию и присоединиться к "умным" играм может любой желающий.

Интеллектуальную игру "Айqbок" второго в Абхазии турнира "Своя игра" провели в Сухумском Доме Юношества в воскресенье 28 января.