Детский ансамбль "Абжьыуаа" из Очамчыры принял участие в Международном фестивале-конкурсе хореографического, циркового и вокально-инструментального искусства "Звездный микс", который проходил в Москве 27 и 28 января.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Два первых места и Гран-при на Международном фестивале "Звездный микс" в Москве завоевал детский ансамбль "Абжьыуаа", сообщила Sputnik мама участницы ансамбля Сюзанна Пертая.

Сюзанна Пертая, мать девятилетней Александры Гварамия, делясь эмоциями после фестиваля отметила, что Гран-при для всех был неожиданностью.

"Было очень волнительно за наших танцоров. Их долго не объявляли, они долго стояли на сцене, нервничали, и мы вместе с ними. Думали, неужели мы ничего не заслужили?! И под конец объявлений за два танца нам присвоили два первых места, а потом еще и Гран-при. Это было неожиданно", — сказала Сюзанна.

Предоставлено: Сюзанна Пертая Два первых места и Гран-при завоевал ансамбль "Абжьыуаа" в Москве

Детский ансамбль из Очамчыры показал на фестивале в Москве три танца – абхазский, осетинский и попурри из танцев народов Кавказа.

По словам художественного руководителя Тимура Туйба, на фестиваль "Звездный микс" в Москву поехало тридцать пять детей, вместе с родителями – пятьдесят человек.

Ансамбль "Абжьыуаа" вырос из детской студии при районном ансамбле "Эрцаху". Три года как "Абжьыуаа" стал самостоятельным коллективом со своим художественным руководителем. Посещают ансамбль более 80 юных танцоров, занятия проводятся в трех группах – младшей, средней и старшей – четыре раза в неделю.

Международный фестиваль-конкурс хореографического, циркового и вокально-инструментального искусства "Звездный микс" проходил в Москве 27 и 28 января.