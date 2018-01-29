Самая короткая река в мире стала еще короче

Самая короткая в мире река Репруа питается водами самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья и считается одной из самых холодных рек Черноморского побережья Кавказа, ее постоянная температура составляет 11°С.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Самая короткая река в мире Репруа стала еще короче, сказал в интервью Sputnik Абхазия директор Института экологии АНА Роман Дбар.

"Это связано с тем, что на этом участке произошло сокращение пляжной зоны, море подошло еще ближе к устью реки. Поэтому, для того чтобы нам определиться с действительными размерами реки, необходимы еще более длительные исследования", — подчеркнул Дбар.

Он подчеркнул, что по итогам летней совместной экспедиции с представителями кафедры природоустройства Казанского университета будет завершен сбор данных, который касается не только гидрологических параметров.

"Мы будем иметь возможность получить данные о том, какие животные есть в реке. Несмотря на то, что река очень короткого размера, ее населяют различные животные. Это касается не только микроскопических планктонных организмов, но и беспозвоночных животных и даже рыб", — подчеркнул он.

Как только будет завершен сбор этой информации, будет возможность подать полноценную заявку в Книгу рекордов Гиннесса, сказал ученый. Ранее длина реки составляла 18 метров.

"В Институте экологии несколько лет назад появилась идея создать экологический паспорт реки Репруа для того, чтобы отправить заявку в Книгу рекордов Гиннесса для того, чтобы зафиксировать, что река самая короткая в мире. Мы приступили к сбору информации, суть которой заключается в том, что проводим мониторинг основных характеристик реки Репруа, чтобы эти параметры были внесены в заявку для регистрации в Книгу рекордов Гиннесса", — добавил он.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Томас Тхайцук, Аста Ардзинба Самая короткая река в мире через 18 метров от истока впадает в море

По словам Романа Дбар, есть в этом процессе сложности политического характера.

"Мы регистрируем заявку от Абхазии, и к нам могут возникнуть вопросы, связанные с политическим статусом республики. В принципе, Книга рекордов Гиннесса не политический сборник, а сборник уникальных достижений и уникальных природных явлений, поэтому я надеюсь, что мы сможем преодолеть эту проблему", — подчеркнул Роман Дбар.

Самая короткая в мире река Репруа питается водами самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья и считается одной из самых холодных рек Черноморского побережья Кавказа, ее постоянная температура составляет 11°С. Первые записи о реке Репруа в научной литературе зафиксированы во времена принца Ольденбургского в начале 1900-х годов, в период создания Гагрской климатической станции.

Из числа самых коротких рек в мире протекают две реки Роу-Ривер и Ди-Ривер в США. Длина первой составляет всего 61 метр. Она впадает в Миссури. А вот длина Ди-Ривер еще меньше — всего 37 метров. Она соединяет Девилз-Лейк и Тихий океан и находится целиком на территории города Линкольн.