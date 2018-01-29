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Военная техника 58-й общевойсковой армии ЮВО

Российские военные в Абхазии "отработают" оборону

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
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В недельных учениях по проверке боевой готовности участвует весь личный состав базы, также задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили "Тигр".

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. В рамках плановой проверки боевой готовности, подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отработают тактические действия по организации обороны, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Личный состав подразделений военной базы по сигналу учебной тревоги выполнил задачи приведения в высшие степени боевой готовности в том числе загрузку боекомплектов и запасов материальных средств, подготовку вооружения и военной техники к применению с дальнейшим совершением марша в составе механизированных колонн в районы сосредоточения", — говорится в сообщении.

Для видеофиксации действий подразделений базы применяются беспилотные летательные аппараты.

"В дальнейшем итоговые оценочные показатели подразделений за проверку будут учтены при решении о присвоении им почетного наименования "ударное", передает пресс-служба ЮВО.

Цель проводимых учений, как сообщает российские военные, – проверка готовности подразделений военного соединения к выполнению задач по предназначению.

В недельных учениях по проверке боевой готовности участвует весь личный состав базы, также задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки, бронетранспортеры и бронеавтомобили "Тигр".




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