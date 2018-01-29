Поведением солиста Мариинского театра возмущены в Абхазии

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января, после своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором он говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. В желании гражданина России и солиста Мариинского театра дать концерт в родном городе Гале не увидели ничего предосудительного, сказал глава Галского района Темур Надарая на брифинге в понедельник 29 января.

"Он нарушил закон Грузии, когда пересек границу через Россию. Но об этом грузинские СМИ ничего не говорят. На самом деле он приезжал не первый раз. Почему была ослаблена наша бдительность? Он солист всемирно известного театра. Оркестр этого театра давал реквием сразу через неделю после войны в Осетии (агрессия Грузии против Южной Осетии в 2008 году – ред.). Естественно, его желание не вызвало у нас никаких подозрений. И когда нам сказали, что гражданин России, солист такого театра хочет спеть, то ничего предосудительного мы не увидели".

Георгий Тодуа, как отметил Надарая, имея гражданство России, пересек границу через КПП "Псоу". Никаких условий перед концертом в Гале оперный певец Мариинского театра Георгий Тодуа не ставил.

"По всем моим данным на сегодняшний день, это была заранее спланированная акция. Все, что он говорит о том, что он якобы поставил условия по афише, якобы не захотел встречаться с главами администраций – это все ересь. Как вы себе представляете, к вам домой приходит человек с условием, что с вами не встречается. Сегодня он хочет выставить себя героем и радетелем грузинской демократии", — сказал он.

Идею выступить в родном городе оперный певец высказал заведующему Домом культуры района Вадиму Ехвая.

"Он позвонил мне в декабре и сказал, что хочет дать благотворительный концерт в родном городе. Тодуа убеждал меня, что никакой политики в этом нет и не может быть. Я естественно потребовал у него репертуар, в котором были исключительно русские и итальянские песни. А то, что он сказал в интервью, что якобы исполнял песни на грузинском языке – это ложь. Он попросил исполнить одну песню на мингрельском языке, мы ему разрешили, так как песни на мингрельском в нашем районе не запрещены. У нас есть видеозапись с концерта", — прокомментировал он.

На вопрос журналистов, знало ли Министерство культуры Абхазии о проведении концерта, Ехвая ответил, что Дом культуры подчиняется администрации района.

Темур Надарая назвал провокацией концерт Георгия Тодуа в Гале и его интервью грузинскому изданию.

"Для нас интервью Тодуа грузинскому изданию стало своего рода шоком. Его выступление было провокацией с самого начала, но мы это не увидели, не раскусили. Наша бдительность была ослаблена из-за того, что он родился и вырос здесь, в Гале, он не первый раз посещает Абхазию. На него, на его родителей и родственников никакого компромата, связанного с участием в войне и каких-то других событиях не было и нет", — сказал Надарая.

Глава Галского района отметил, что оперный певец своим интервью грузинскому изданию подвел не только себя, но и своих родственников.

"Он дорогу в Абхазию себе закрыл. Он разменял своих родственников на политику. И в следующий раз, когда господин Тодуа захочет приехать в Абхазию и наведать своих родных, он сначала споет Гимн Абхазии и зачитает первую статью Конституции республики", — добавил Надарая.

Глава района отметил, что поведение Тодуа отрицательно повлияет и на других известных личностей, которые захотят приехать в Гал к своим родственникам и дать концерт.

"Вот, например, есть победительница немецкого "Голоса", которая родилась и выросла в Гале. Возможно, она захотела бы дать концерт у себя на родине. Но теперь мы не будем идти навстречу даже таким знаменитым людям. Мы будем требовать с них, чтобы они заранее выразили свою политическую позицию, после чего только мы предоставим им сцену. Мы часто говорим, что спорт и культура должны быть выше политики. Мы открыли душу человеку, а он в нее плюнул", – считает он.

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором он говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.