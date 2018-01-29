29 января 1993 года: эвакуация из блокадного Ткуарчала

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, на Гумистинском фронте идут артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки.

"В районе моста в Верхней Эшере ночью завязался короткий бой с противником, в результате которого он потерял до 10 солдат. Захвачен автоматический гранатомет, четыре единицы автоматического оружия, ящик ручных гранат и боеприпасов. Потерь со стороны Вооруженных сил Абхазии нет", — говорится в сообщении.

По оперативным данным, участились случаи дезертирства солдат противника.

"Так, 28 января при задержании грузинскими властями 50 своих дезертировавших солдат, 12 из них оказали вооруженное сопротивление", — передает Минобороны.

На Восточном фронте, на отдельных направлениях, идут перестрелки. Противник обстреливает населенные пункты из артиллерийских установок, продолжает перегруппировку своих войск.

"29 января в осажденный город Ткуарчал вылетает правительственная комиссия Республики Абхазия для организации приема гуманитарного груза и эвакуации стариков, женщин и детей", — сообщает Министерство обороны.

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