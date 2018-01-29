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Администрация Гагры.

Президент назначил исполняющего обязанности главы Гагрского района

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Глава Гагрского района Заур Бганба подал заявление об уходе по состоянию здоровья в понедельник 29 января

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял отставку Заура Бганба и освободил его от должности главы Гагрского района, сообщается на официальном сайте президента страны.

"Освободить Бганба Заура Рамшуховича от должности главы администрации Гагрского района согласно поданному заявлению. Временное исполнение обязанностей главы администрации Гагрского района возложить на заместителя главы администрации Гагрского района Цвижба Геннадия Платоновича", — говорится в сообщении.




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