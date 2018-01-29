Будто вернулся живым: в Абхазии дочери рассказали о судьбе отца

В 2015 году волонтеры инициативной группы "Возвращение имени" нашли в Центральном архиве Российской армии карточки 320 военнопленных из Абхазии, погибших в немецких концентрационных лагерях.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Уроженец Абхазии Аршак Кансузян пропал без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Благодаря проекту "Возвращение имени", близкие узнали об обстоятельствах его гибели и месте захоронения.

Вернулся в семью

В результате проведенной работы в Российском государственном архиве, из восьми тысяч пропавших без вести выходцев из Абхазии стало известно о судьбе 320 человек.

"Мы приехали к вам вручить документы на вашего отца, которого мы нашли путем коллективной работы. Мы находим солдат, пропавших без вести, чтобы вернуть их обратно в семью. Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища Минобороны Абхазии расскажут о судьбе вашего отца. Мы вручаем вам архивный документ", — сообщил руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов родственникам Аршака Кансузяна, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны.

© Фото: Саида Жиба Возвращение имени: стали известны места захоронения 15 узников концлагерей

Он пояснил, что документы, в которых отражены судьбы военнопленных, – это трофейные немецкие документы.

"Они подтверждают установление судьбы вашего отца, который числился пропавшим без вести. А на самом деле, он во время боев попал в плен и стал узником немецкого концлагеря", — сказал Скворцов.

Аршак Кансузян был похоронен в братской могиле в немецком городе Альтенграбов. Он скончался в военном концлагере Шталаг XI-а 16 октября 1942 года.

"Наша проверка этой информации показала, что Аршак Кансузян воевал в один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны, это 1942 год, когда Красная армия только вставала на ноги, не хватало сил, а воевать приходилось. Он попал в плен под Старобельском, это Украина, Донбасс, район Луганска. Были очень тяжелые бои, он воевал в механизированном корпусе, наступление было неудачным, в результате на участке Харьков-Донбасс большое количество солдат попало в плен", — поведал руководитель поискового проекта.

Аршак Кансузян попал в плен в июне 1942 года, затем его перевезли в Германию.

"Лагерь был очень тяжелый, как и все остальные немецкие лагеря, он был направлен на уничтожение советских людей, неважно какой национальности", — напомнил Скворцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача документов родственниками пропавших без вести в рамках проекта "Возвращение имени"

На войну и пять дочерей

Дочери Аршака Кансузяна Софии 85 лет, по ее рассказу, последнее письмо от отца было из Тамани.

"Говорят, что там было окружение, после этого письма мы никаких писем не получали от него. Когда он уходил на войну, я была маленькая, ходила в первый класс, он сказал маме, чтобы она хорошо смотрела детей, чтобы она дала нам хорошее образование, если даже ей придется продать последнюю курицу", — сказала она.

В семье росло пять девочек, и самая старшая из них София. "Все мои сестры уже умерли, я пока жива. Когда отца взяли в армию, сначала он попал в Армавир, затем его отправили в Севастополь, там уже шли бои. Отец писал, что в окопе он получил ранение ноги, после чего его обратно отправили в Армавир", — вспоминает София Кансузян.

После двух месяцев нахождения в госпитале Аршак Кансузян снова отправился на фронт.

"После этого он попадает в Тамань, там немцы окружили их, мы знаем, что он там попал в плен, дальнейшую его судьбу мы не знали", — говорит дочь.

София Кансузян поблагодарила всех, кто работает в рамках проекта "Возвращение имени".

"Спасибо вам большое, я очень рада, что мы узнали, где похоронен отец. Мне мало осталось жить, поэтому спасибо, что дали возможность уйти со спокойной душой. У меня такое чувство, будто он вернулся живым домой", — призналась дочь Аршака Кансузяна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача документов родственниками пропавших без вести в рамках проекта "Возвращение имени"

Отец и сын, пропавшие на войне

По трагическому стечению обстоятельств, у Софии Кансузян на войне погиб не только отец, но и сын во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Он был в составе армянского батальона, сын попал в плен", — сказала она сквозь слезы.

Эдуарда Кансузяна нашли спустя только четыре месяца после его гибели.

© Sputnik Зафас Гамгия "Возвращение имени" продолжается

"В один из дней пришло сообщение о том, что грузины указали на место захоронения Эдуарда. Затем мы перезахоронили его дома", — говорит София Кансузян.

В Великой Отечественной войне участвовали 55 тысяч уроженцев Абхазии. Многие из них сложили свои головы за Победу, немалая часть пропала без вести на фронтах. В Абхазии восемь тысяч человек считаются без вести пропавшими во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Шталаг — сокращенное название (от нем. Stammlager, полное название "Mannschaftsstamm und Straflager") концентрационного лагеря для интернированных военнопленных из рядового состава во время Второй мировой войны. Индивидуальное название концлагеря состояло из римской цифры его военного округа и большой буквы согласно временной последовательностью их расположения.

Все шталаги находились в подчинении Верховного командования вермахта, а с ноября 1944 года — СС. В них содержались в заключении солдаты в звании рядовых и унтер-офицеров. В первое время концлагеря были рассчитаны на размещение 10 000 человек, позже средняя численность заключенных возросла до 30 000.