Контрасты погоды в Абхазии: прогноз на неделю

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь или дождь со снегом, а с четверга и до конца недели погода прояснится, осадки прекратятся, прогнозирует отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1˚С до +6˚С, днем от +8˚С до +13˚С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.