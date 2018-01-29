Контрасты погоды в Абхазии: прогноз на неделю

По территории Черноморского побережья пройдут серии холодных атмосферных фронтов Атлантического циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь или дождь со снегом, а с четверга и до конца недели погода прояснится, осадки прекратятся, прогнозирует отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1˚С до +6˚С, днем от +8˚С до +13˚С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.