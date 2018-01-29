Выборы президента России обсудил "Клуб избирателей" в Сухуме

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Круглый стол "Клуб избирателей" на тему выборов президента Российской Федерации состоялся в представительстве Россотрудничества в Республике Абхазия в понедельник 29 января.
Участники обсудили организационные вопросы "Клуба избирателей", создание "Уголка избирателя", и информационное сопровождения избирательной кампании, был создан график работы и сформирован список лидеров общественного мнения.
Руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн отметила, что работа "Клуба избирателей" в Абхазии хорошо знакома. На базе Россотрудничества клуб был создан впервые, когда проходили выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года.
"Еженедельно приглашались представители общественных организаций, активные соотечественники, представители СМИ. По ходу приближения даты выборов вопросов становилось все больше. Клуб проводил разъяснительную работу. Так что, опыт работы у нас уже есть. Наше население очень активное, очень заинтересовано, мы почти все политизированы. "Клуб избирателей" создан, прежде всего, для того, чтобы ознакомить жителей республики с процедурой голосования. Мы ответим на все вопросы избирателей", – сказала Каюн.
Работе "Клуба избирателей" оказывает содействие Посольство Российской Федерации в Абхазии и Россотрудничество. Вместе с Натальей Каюн клуб ведут руководитель представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов и его помощник Евгений Павлов.
Дмитрий Кононов отметил, что главная задача Клуба – максимально объемно проинформировать российских соотечественников в Абхазии об избирательной компании, о правах избирателей, и о том, как и где они могут проголосовать.
"ЦИК Российской Федерации уже начал эту работу. Они публикуют на сайтах различную информацию в формате "вопрос-ответ", и у себя на сайтах мы будем это публиковать. Так избиратели смогут узнать об избирательных участках, на что им нужно будет обращать внимание, особенно, если они находятся зарубежом", – сказал Дмитрий Кононов.
Рассказывая о проведении выборов президента Российской Федерации на территории Республики Абхазия, члены клуба сообщили, что избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 8:00 до 20:00.
В Сухуме проголосовать можно: в здании средней школы №10 (проспект Аиааира, д.33), в здании средней школы №5 (улица Картозия, д.5), в Государственной библиотеке имени Папаскир (улица Лакоба, д.111).
В Гагре проголосовать можно будет: в здании Дома отдыха "Мидель-Гагра" (улица Нартаа, д. 141).
В Пицунде избиратели могут прийти в Дом Культуры (улица Гицба, д.7).
Проголосовать можно будет в поселке Цандрипш в здании средней школы №1 (улица Ленина, д.8).
В городе Гудаута избирательный участок будет работать в здании средней школы №2 (улица 23 Июля, д.2), в поселке Бамбора – в Бамборской средней школе (улица Абазинская, д.112) и в селе Лыхны – в здании администрации (Лыхненское шоссе).
Отдельный участок будет открыт и в Новом Афоне – в здании Дворца молодежи (улица Ладария, д.3).
Также избирательные участки будут открыты в поселке Агудзера (здание Дома Культуры, улица Курчатова, д.24), в селе Дранда (здание средней школы, Абжуйское шоссе), в городе Очамчыра (здание школы-интернат №1, улица Чанба, д.56), в селе Адзюбжа (здание средней школы), в городе Ткуарчал (здание Дома Культуры, проспект Свободы, д.26), и в городе Гал (здание Дома Кульуры, улица Леона, д.1).
Гражданам Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся в Республике Абхазия, при себе необходимо иметь действительный российский паспорт.
На заседании "Клуба избирателей" был намечен график проведения круглых столов. Заседания будут проводиться с 12:00 до 13:00, каждую среду – с 7 февраля до 14 марта. Будут и выездные заседания. Члены Клуба приглашают всех лидеров общественных организаций, российских соотечественников и других заинтересованных лиц принять участие в заседаниях, которые будут проходить в офисе представительства Россотрудничества в "Доме Москвы".
Дополнительную информацию можно получить по круглосуточному телефону Посольства +7 840 226 04 91 или по электронному адресу rusembsukhum@mail.ru.
Адрес интернет-сайта Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – www.cikrf.ru.