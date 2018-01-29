Выборы президента России обсудил "Клуб избирателей" в Сухуме

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. В этот день на территории Республики Абхазия будут работать 16 избирательных участков.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Круглый стол "Клуб избирателей" на тему выборов президента Российской Федерации состоялся в представительстве Россотрудничества в Республике Абхазия в понедельник 29 января.

Участники обсудили организационные вопросы "Клуба избирателей", создание "Уголка избирателя", и информационное сопровождения избирательной кампании, был создан график работы и сформирован список лидеров общественного мнения.

Руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн отметила, что работа "Клуба избирателей" в Абхазии хорошо знакома. На базе Россотрудничества клуб был создан впервые, когда проходили выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года.

© Sputnik Григорий Сысоев Захарова о выборах президента РФ за рубежом: надеемся на содействие стран

"Еженедельно приглашались представители общественных организаций, активные соотечественники, представители СМИ. По ходу приближения даты выборов вопросов становилось все больше. Клуб проводил разъяснительную работу. Так что, опыт работы у нас уже есть. Наше население очень активное, очень заинтересовано, мы почти все политизированы. "Клуб избирателей" создан, прежде всего, для того, чтобы ознакомить жителей республики с процедурой голосования. Мы ответим на все вопросы избирателей", – сказала Каюн.

Работе "Клуба избирателей" оказывает содействие Посольство Российской Федерации в Абхазии и Россотрудничество. Вместе с Натальей Каюн клуб ведут руководитель представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов и его помощник Евгений Павлов.

Дмитрий Кононов отметил, что главная задача Клуба – максимально объемно проинформировать российских соотечественников в Абхазии об избирательной компании, о правах избирателей, и о том, как и где они могут проголосовать.

"ЦИК Российской Федерации уже начал эту работу. Они публикуют на сайтах различную информацию в формате "вопрос-ответ", и у себя на сайтах мы будем это публиковать. Так избиратели смогут узнать об избирательных участках, на что им нужно будет обращать внимание, особенно, если они находятся зарубежом", – сказал Дмитрий Кононов.

Рассказывая о проведении выборов президента Российской Федерации на территории Республики Абхазия, члены клуба сообщили, что избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 8:00 до 20:00.

В Сухуме проголосовать можно: в здании средней школы №10 (проспект Аиааира, д.33), в здании средней школы №5 (улица Картозия, д.5), в Государственной библиотеке имени Папаскир (улица Лакоба, д.111).

В Гагре проголосовать можно будет: в здании Дома отдыха "Мидель-Гагра" (улица Нартаа, д. 141).

В Пицунде избиратели могут прийти в Дом Культуры (улица Гицба, д.7).

Проголосовать можно будет в поселке Цандрипш в здании средней школы №1 (улица Ленина, д.8).

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В городе Гудаута избирательный участок будет работать в здании средней школы №2 (улица 23 Июля, д.2), в поселке Бамбора – в Бамборской средней школе (улица Абазинская, д.112) и в селе Лыхны – в здании администрации (Лыхненское шоссе).

Отдельный участок будет открыт и в Новом Афоне – в здании Дворца молодежи (улица Ладария, д.3).

Также избирательные участки будут открыты в поселке Агудзера (здание Дома Культуры, улица Курчатова, д.24), в селе Дранда (здание средней школы, Абжуйское шоссе), в городе Очамчыра (здание школы-интернат №1, улица Чанба, д.56), в селе Адзюбжа (здание средней школы), в городе Ткуарчал (здание Дома Культуры, проспект Свободы, д.26), и в городе Гал (здание Дома Кульуры, улица Леона, д.1).

Гражданам Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся в Республике Абхазия, при себе необходимо иметь действительный российский паспорт.

На заседании "Клуба избирателей" был намечен график проведения круглых столов. Заседания будут проводиться с 12:00 до 13:00, каждую среду – с 7 февраля до 14 марта. Будут и выездные заседания. Члены Клуба приглашают всех лидеров общественных организаций, российских соотечественников и других заинтересованных лиц принять участие в заседаниях, которые будут проходить в офисе представительства Россотрудничества в "Доме Москвы".

Дополнительную информацию можно получить по круглосуточному телефону Посольства +7 840 226 04 91 или по электронному адресу rusembsukhum@mail.ru.

Адрес интернет-сайта Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – www.cikrf.ru.