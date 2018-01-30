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30 января 1993 года: разгул криминала и грузинские патрули

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (170)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме: ночью был снежок с порошей, а утром подморозило. Стало совсем холодно. В квартире, как на улице. У соседки умерла в городе сестра, и я пошла со своими соседями на похороны. Это за Красным мостом, где расположены санатории военные и дома отдыха. Там всюду стоят на улицах с автоматами патрули. И в домах отдыха и санаториях – их части. Мышь не проскочит!

Весь этот район города разорен, в ужасном состоянии, вспоминает Тарнава. Ни одного целого здания: выбиты стекла и вышиблены двери. Нас заставили остаться помянуть, а когда мы вышли, то уже троллейбусы не ходили. Отключили свет. Пошли через весь город пешком. Шла через платформу ж-д вокзала. На пути стоит эшелон открытый и несколько ж-д платформ заняты разбитыми в боях, видимо, без башен, танками. Я насчитала 7 штук. Изуродованы вдребезги…

"На моей площадке в доме появились соседи в пустующей абхазской квартире. Говорят, вселились воры! Они предупредили соседей никуда не звонить, мол, о них в полиции знают, и лучше, мол, смириться. К ним, мол, будут приходить девочки! Короче, воровской и бордельный притон рядом с нами. И все это нужно терпеть, чтобы не получить пулю в лоб. А еще могут и нас обобрать до нитки, и пожаловаться будет некому. Вот, дожили. И это "новая демократия" по-шеварднадзевски. Так что ли?" — написала пенсионерка. — Каждый третий парень на улице ходит с автоматом. Что же думают все же наши там, в Гудаутах? Эта неизвестность и ежедневное ухудшение жизни, рост криминальных преступлений, и обстановка просто угнетает. Тут и так выбиваешься из сил, не зная, как выжить, а еще и угроза постоянная со стороны гвардейцев и воров".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (170)



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