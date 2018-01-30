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Книга Валико Пачулия - Абхазия

Книгу абхазского историка о Великой Отечественной издали на турецком

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Книга военного историка Валико Пачулия была издана в Стамбуле на турецком языке по инициативе и поддержке абхазской диаспоры.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Книга военного историка Валико Пачулия о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вышла на турецком языке в Стамбуле. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал автор издания.

Он сообщил, что это перевод книги, которая вышла в свет в 2015 году на русском языке под названием "Абхазия в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)", перевод получил название "Вторая мировая война. Абхазия".

"Эта книга вышла в 2015 году накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для меня было неожиданно, что данная книга вышла в Стамбуле на турецком языке", — отметил Пачулия.

В книге собраны материалы, рассказывающие об участии выходцев из Абхазии в Великой Отечественной войне.

"В книге рассказывается о мобилизационных мероприятиях в Абхазии в начале войны в 1941 году. Потом речь идет о развернувшихся в горах Абхазии боевых действиях на Клухорском, Санчарском и Марухском направлениях", — подчеркнул историк.

В книге также есть информация об участниках ВОВ и о том, какую помощь в целом оказывало абхазское население воевавшему Советскому Союзу.

"Кроме этого, речь идет о борьбе с немецкой разведкой на территории Абхазии. Немецкое командование забросило немало разведчиков, шпионов на территорию Абхазии, в книге описывается, какая конкретная борьба шла с ними", — сказал военный историк.

В книге собрана информация о бойцах, которые были удостоены военных орденов и медалей за совершенные подвиги в Великой Отечественной войне.

По словам автора книги, к нему обратились представители абхазкой диаспоры в Турции с просьбой дать разрешение на перевод книги, на что он дал согласие. Историк надеется, что абхазской диаспоре в Турции, которая не владеет русским, будет интересно узнать о вкладе выходцев из Абхазии в победу в Великой Отечественной войне.




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