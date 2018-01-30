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Российские расчеты ракетных комплексов Штурм-С ЮВО в Абхазии в ходе тренировки поразили группу бронетехники противника

Бросок по Абхазии: водители российской военной базы показали навыки

© Фото: Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках плановой проверки боевой готовности соединения на штатной технике совершили комбинированный марш по городским и полевым дорогам.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Военные водители ЮВО в Абхазии в ходе проверки боевой готовности совершили 200 километровый марш на технике по городским и полевым дорогам. Об этом Sputnik сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, задачей марша ставилось в составе механизированной колонны максимально быстро и безопасно прибыть в пункты назначения на полигонах Цабал и Нагвалоу, расположенных в условиях горно-лесистой и прибрежной местности. В общей сложности двумя колоннами было преодолено более 200 километров маршрута.

"По прибытии на полигоны военнослужащие приступили к занятию района сосредоточения, маскировке машин и орудий, а также организации управления войсками путем развертывания полевого узла связи", — сказал Астафьев.

На первом этапе проверки боевой готовности соединения в начале текущей недели весь личный состав военной базы был поднят по тревоге и экипирован. Оценят боевую готовность подразделения базы офицеры 49-й общевойсковой армии.

В ходе мероприятия военнослужащие совершенствовали навыки управления боевой техникой на трассе, в населенных пунктах, по горным серпантинам с большими уклонами и крутыми поворотами. Также водители на технике преодолели различные рельефные препятствия – русла горных рек, овраги, каменные завалы и участки вязкого грунта.

Всего в совершении автомобильного и бронетанкового марша принимали участие более тысячи военнослужащих, было задействовано до 300 единиц военной и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, автомобили УАЗ, ГАЗ, УРАЛ, а также бронированные грузовики КамАЗ "Мустанг".




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