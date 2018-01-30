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10 школа.

Директор: после пожара в сухумской школе №10 заменят электропроводку

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Cообщение о возгорании в сухумской школе № 10 в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступило в 11.02 в четверг 25 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. После пожара в сухумской Горской школе №10 заменят электрическую проводку, сказала в интервью Sputnik директор школы Аида Кварчелия.

"В классах, где не было электричества, поменяли электропроводку, теперь во всех классах есть электричество, в них тепло. 29 января утром у нас был глава города и начальник Управления образования, хочу поблагодарить их за оказанное внимание. Они обещали оказать помощь в замене всей устаревшей электропроводки в школе", — добавила Кварчелия.

Возгорание в 10-ой школе
© Фото: МЧС Абхазии
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара

Работы по замене электропроводки в сухумской школе №10 были начаты 29 января после уроков.

Пожар школе не нанес большого ущерба, сообщила она. Возгорание в крыле сухумской школы №10 произошло 25 января. ЧП случилось на втором этаже здания, загорелся кабель в электрощите. Было сильное задымление, однако прибывшие сотрудники МЧС в течение 10 минут локализовали пожар.

По словам директора школы в школе проходят разъяснительные беседы с учениками образовательного учреждения, посвященные тому, как надо себя вести при возникновении пожаров.

"Даны указания классным руководителям, они проводят эту работу. Если понадобится, будут приглашаться специалисты, которые объяснят детям, как вести себя в случае пожаров", — заметила она.

Как ранее сообщала пресс-служба МЧС Абхазии, пожар 25 января в сухумской школе №10 мог возникнуть из-за усилившейся нагрузки на электросети в связи с похолоданием.




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