Павлов о поступлении в ВУЗы России: собирайте документы

Встреча представителей Россотрудничества с абитуриентами и их родителями по поводу поступления в ВУЗы России прошла в Доме Москвы 30 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Квоты на поступление в ВУЗы России в Абхазию пока еще не поступили, но уже пора собирать документы, рассказал на встрече с абитуриентами помощник руководителя представительства Россотруничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Квоты в Абхазию пока еще не поступили, но из-за большого ажиотажа вокруг поступления, мы решили собрать всех. Сейчас абитуриенты вместе с родителями могут спокойно начать собирать перечень документов для поступления", — сказал он.

По словам Павлова, для поступления в российские университеты через представительство Россотрудничества необходимо сначала зарегистрироваться на сайте Russia.study.

"Для поступления нужно иметь копии документов, подтверждающих статус соотечественника, в данном случае это абхазский заграничный паспорт, если имеется российский заграничный паспорт, копия документа об образовании, копия медицинской справки. Подробную информацию и инструкцию по регистрации и приему документов можно получить на сайте Россотрудничества. ", — добавил помощник руководителя представительства Россотруничества в Абхазии.

Каждый кандидат на квоту, как отметил Павлов, в заявке может отметить до шести желаемых ВУЗов, но не больше двух в одном Федеральном округе.

"Отслеживать свой статус, а также формирование списка университетов, предоставляющих образовательные услуги, можно на сайте Russia-edu.ru, или можете позвонить в Россотрудничество, и вам ответят по всем вопросам поступления", — сказал он.

Как рассказал Евгений Павлов, после того, как квоты поступят в Абхазию, Россотрудничество назначит дату отборочных туров.

"Пока мы не можем сказать, когда будут экзамены, так как квот еще нет. Но отборочные туры состоят из двух экзаменов. Один экзамен по профилирующему предмету, второй по русскому языку. Конечно, решающим считается профилирующий", — отметил Павлов.

В этом году впервые Россотрудничество организовала курсы по русскому языку и информатике.

"Эти курсы абсолютно бесплатно. Они проходят два месяца, примерно 16-17 занятий. Конечно, выучить русский язык с нуля на экспресс-курсах невозможно, но получить ответы на многие интересующие вас вопросы можете", — сказала преподаватель по русскому языку и литературе Наталья Каюн.

Встречи с абитуриентами и их родителями Россотрудничество будет периодически организовывать. Анонсы можно увидеть на сайте представительства.