Квеквескири о молодежной политике Абхазии: ресурсы должны быть общими

За круглым столом представители Госкомитета и районных отделов по молодежи, вместе с депутатами Народного собрания Абхазии обсудили актуальные проблемы молодежной политики во вторник 30 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Все ресурсы должны быть общими, сказал председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике Теймураз Квеквескири на круглом столе, обсуждая механизмы взаимодействия комитетов Абхазии по молодежи.

Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике напрямую не взаимодействует с районными комитетами, которые и между собой не связаны, озвучил проблему, открывая круглый стол, председатель Госкомитета Теймураз Квеквескири.

"Мы хотим наладить механизмы взаимодействия между всеми комитетами. В каждом районе есть свои мероприятия, но мы сейчас создаем генеральную линию молодежной политики. На следующий год мы можем составить бюджет для общих мероприятий, чтобы проводить их масштабно по всей Абхазии. Только в тесном взаимодействии, работая еще и с министерствами культуры, образования, внутренних дел, мы сможем найти решение многих проблем, касающихся молодежи. Все инструменты, которые есть у государственного комитета, нужно использовать. Все ресурсы должны быть общими", – сказал Квеквескири.

Председатель добавил, что встречи буду проводиться каждый месяц. Некоторые собрания будут выездными.

"Если мы двоих сможем оградить от улицы и наркотиков, это уже большой плюс. Просто акции и тренинги не принесут пользы. Какой смысл говорить, что наркотики – это плохо, если все это знают. Нам нужно отвлекать молодежь от всего этого, занять молодых чем-то интересным. Вот для чего мы есть. Мы готовы сотрудничать между собой, чтобы, пока закон не поменяется, мы не стояли на месте. Эта площадка для того и создана", – заметил Квеквескири.

© Sputnik / Томас Тхайцук Квеквескири о молодежной политике в Абхазии: каждый сам по себе

Представители районных комитетов рассказали о главных проблемах на местах и предлагали свое видение их решения.

"Выездные заседания необходимы. Нужно привлекать молодежь из разных районов в различные мероприятия. Этого не добиться, если не объединить комитеты районов под ведомство Государственного комитета", – отметил председатель собрания Ткуарчалского района и председатель общественной молодежной организации города Ткуарчал "Апеипш" Дамир Горзолия.

Тимур Квеквескири на круглом столе также напомнил о фестивале кино, который состоится, по его словам, в ближайшем будущем.

"Учитывая мою вторую профессию, профессию режиссера, я хотел бы провести в Сухуме Международный фестиваль короткометражного кино. Большое количество участников приедет в Абхазию. Уже подано 2 тысячи заявок, включая заявки из Австралии, Китая, Латинской Америки, Западной Европы. Всего 40 из этого числа нужно выбрать. Будут проведены мастер-классы известными режиссерами России. Молодежь Абхазии должна в этом принять активное участие", – сообщил Квеквескири.

Также председатель напомнил о летнем образовательном лагере в Очамчыре, который соберет молодежь со всех районов.

С марта этого года Государственный комитет Абхазии по молодежной политике поддержит и интеллектуальные игры. Комитет станет организатором телевизионной игры "Брейн-ринг" и военно-патриотической телевизионной игры "Схватка".