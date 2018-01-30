Инвестклимат и госбарьеры обсудили экономисты Абхазии и России в Москве

Встреча заместителя министра экономики Абхазии Заура Гулиа и директора Государственного инвестиционного агентства Инара Гицба с представителями Агентства стратегических инициатив России состоялась в Москве во вторник 30 января.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Инвестиционный климат в Абхазии и административные барьеры в предпринимательстве обсудило в Москве руководство Минэкономики и Инвестагентства Абхазии с представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ) во вторник 30 января, сообщает Минэкономики Республики Абхазия.

"Речь шла об анализе существующего инвестиционного климата в Абхазии, выявлении и последующем преодолении административных барьеров, которые мешают развиваться предпринимательству в Абхазии. Также мы обсуждали возможность использования в условиях Абхазии лучших российских практик в целях минимизации имеющихся административных барьеров в республике", — сказал Заур Гулиа.

По его словам, опыт АСИ может помочь республике предпринять действенные меры для улучшения инвестиционного климата в стране. Гулиа добавил, что обсуждались возможные точки соприкосновения с АСИ.

"Мы предварительно проговорили вопросы о форме нашего взаимодействия и сотрудничества. Теперь мы будем заниматься конкретизацией этих положений и выходить на принятие совместных документов, которые будут структурировать наше сотрудничество", — сказал заместитель Министра экономики.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) учреждена Правительством Российской Федерации для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров.