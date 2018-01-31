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Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии в ходе проверки боевой готовности в составе РОК отразили наступление войск противника

"Акацией" и "Санями" российские военные отразили "атаку" в Абхазии

© Фото: Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках проверки боевой готовности соединения, отрабатывают порядок обороны морского побережья.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Военнослужащие ЮВО с применением самоходных артиллерийских орудий "Акация", гаубиц Д-30 и 120-мм минометов "Сани" нанесли огневые удары по целям условного противника, отразив атаку морского десанта, сообщил Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев в среду 31 января.

"Информация по расположению вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавалась на пункты управления от расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов "Тахион" и комплексов управления, разведки и связи "Стрелец". Всего было отработано свыше 50 нормативов по разведке местности на удалении более 40 км", — проинформировал Астафьев.

В сообщении также говорится, что для уничтожения дальних объектов условного противника военнослужащие применяли реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобилей "Урал". После каждого залпа артиллеристы отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

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© Фото: Пресс-служба ЮВО
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Всего в недельных мероприятиях, уточнил начальник пресс-службы ЮВО, проверки боевой готовности принимают участие тысячи военнослужащих базы, задействовано свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3, бронированные разведывательные машины "Дозор" и машины связи на базе бронетранспортеров БТР-80.

Плановая проверка боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Вадим Астафьев отметил, что по итогам выполнения контрольных спортивных нормативов в рамках проверки состояния физической подготовки новобранцев российской военной базы ЮВО в Абхазии, уровень их физической подготовки по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2017 года возрос на 20 процентов.

"С начала нового года молодыми военнослужащими на оценку было сдано до 10 различных нормативов, в том числе бег на 100, 1 тыс. и 3 тыс. метров, подтягивание на перекладине и преодоление единой полосы препятствий", — подчеркнул в сообщении начальник пресс-службы ЮВО.

Все новобранцы также прошли углубленное психологическое тестирование с применением современных комплексов компьютеризированного рабочего места военного психолога. Солдаты получили оценку их морального состояния.

Всего в проверке состояния физической подготовки новобранцев, уточнил Астафьев, были задействованы около одной тысячи военнослужащих по призыву, прибывших в соединение с октября по декабрь прошлого года в рамках осенней призывной кампании 2017 года.




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