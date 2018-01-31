Дорога жизни: в Россотрудничестве прошла лекция о блокаде Ленинграда

Помощник руководителя представительства Россотруничества в Абхазии Евгений Павлов и служащие российской седьмой военной базы провели просветительскую лекцию и киносеанс о блокаде Ленинграда в Доме Москвы 31 января.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На очередную лекцию, проводимую представительством Россотрудничества, были приглашены три сухумские школы. Учеников в Доме Москвы ожидала необычная лекция. Представители Россотрудничества и служащие седьмой военной базы подготовили для них обзорную презентацию и документальный фильм о блокаде Ленинграда, которая длилась почти 900 дней.

© Sputnik. Борис Кудояров Джергения о блокадном Ленинграде: мать вывезла меня в деревянном чемодане

"Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней, – стоя у экрана, Евгений Павлов начинает лекцию. – К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады количество продуктов и топлива".

Уже в сентябре, как рассказал Павлов, продовольствие в городе заканчивается и начинается настоящая борьба за жизнь. На экране появляется слайд с картой города, на которой лектор показывает единственный путь, по которому в блокадный город можно было поставлять продовольствие.

"Этот путь получил название "Дорога жизни", он проходил по Ладожскому озеру, которое также находилось в пределах досягаемости артиллерии и авиации вражеских войск. Но пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города, и в городе начинается массовый голод. Продовольствие люди получали по талонам. Кто терял талон, тот не выживал. С 10 октября рабочие начинают получать по 400 граммов черного хлеба, и на этом практически все. И, если говорить правду, то каждый выживал, как мог: ели кошек, собак и даже людей", – рассказывает страшную историю он.

Школьники явно не готовы были узнать всю правду о блокадном Ленинграде. С вытаращенными от удивления глазами они слушают познавательную лекцию.

"Первая зима выдалась тяжелой. Проблемами с отоплением, транспортом и едой привели к сотням тысяч смертей среди жителей. На этой картинке вы можете увидеть дневник малолетней девочки Тани, которая записывала смерти членов ее семьи и знакомых, – Павлов обращает внимание своих юных слушателей на слайд. – На последних двух страничках написано, что умерли все, и осталась только девочка Таня".

© Sputnik. Vladimir Tselik Ленинградские блокадники в очереди за водой

Лекция Павлова продолжилась вопросом к аудитории.

"Но после первой зимы блокаду переносить уже становится легче. Благодаря какому событию 1942 года? Какой коренной перелом произошел?" – задает вопрос аудитории.

От неожиданности школьники не находят, что ответить. И Павлов сам же отвечает на свой вопрос.

"Как вы могли забыть про Сталинградскую битву? – с укоризной обращается он к ученикам. – 2 февраля 1942 года произошел коренной перелом в истории Великой Отечественной войны. Немцы, получив отпор под Москвой и, завязнув в позиционной борьбе, ринулись на Кавказ, в том числе и в Абхазию. Так часть сил от Ленинграда немцы перебрасывают на Кавказ. Это позволяет Красной армии обеспечить более хорошее питание в блокадном городе Ленинграде. Но сил снять блокаду все еще не было. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно прорвана. В городе население к этому моменту стало в пять раз меньше, чем в начале блокады".

© Sputnik. "Дорога жизни" во время Великой Отечественной войны

Исторические параллели

После выступления Евгения Павлова лекцию продолжил офицер отдела информации и связи с общественностью седьмой военной базы Вадим Павлович.

"Все исторические события нашей жизни имеют свойство повторяться. Так было в августе 1992 года, когда началась грузино-абхазская война. Так же, как и в Ленинграде, блокаду пришлось пережить шахтерскому городу Ткуарчал", – начал офицер свою часть лекции.

По словам военнослужащего, Ткуарчал находился в блокаде все 413 дней, что шла война.

"За все эти 413 дней вражеская нога не вступила в город. Если сравнивать с Ленинградом, то в Ткуарчале был не столько физически голод, сколько информационный. Осада Ткуарчала была снята в последний день сентября, когда была освобождена вся Абхазия", – резюмировал он.

После лекции учеников сухумских школ ждал документальный фильм про блокадный город Ленинград.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.