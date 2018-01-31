23:24 31 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Водопроводный кран

"Засуха" в Верхней Эшере: куда ушла вода

© Sputnik. Maksim Bogodvid
В Абхазии
Получить короткую ссылку
19110

Жители Верхней Эшеры снова столкнулись с проблемой отсутствия воды, но далеко не все знают, по каким именно причинам. Корреспондент Sputnik Абхазия разбирался в ситуации, выяснял, куда ушла вода и кто в этом виноват.

Бадри Есиава, Sputnik

Слухи или правда

Манфред Петрич, гражданин Швейцарии, уже несколько лет живет в селе Верхняя Эшера Сухумского района. Человек деятельный и неравнодушный. Как и все сельчане, он испытывал проблемы с водопроводной водой, не выдержал и решил ее своими силами. Не забыл про соседей, чем те остались крайне довольны. Радость длилась около года и исчезла в одно мгновение с пропавшей из кранов водой.

Эмоциональное возмущение швейцарца в большей степени было связано не с самим фактом отсутствия воды, а слухами о том, что кто-то взял и отрезал заботливо проложенный Манфредом трубопровод от главной магистрали.

"Когда я сюда переехал, в этом месте ни у кого не было воды – это около восьми домов. Вода должна была поступать из реки, расположенной в трех километрах отсюда, и попадать в насосную станцию, оттуда в бассейн, а уже из нее — в дома. Но бассейн был частично разрушен, и вода попросту вытекала. Я решил помочь с ремонтом бассейна и оплатил все расходы на материал и рабочих", — рассказал Петрич, но вскоре насос сломался, и вода снова исчезла на год.

Денежные купюры
© Sputnik. Владимир Трефилов
Тарба о госинвестициях: более 53 млн руб в этом году, 100 млн в 2018-ом

Петрич не сдавался и пытался решить вопрос через местные органы самоуправления, но ничего не вышло. Вскоре после того, как вдоль центральной трассы проложили водопроводную магистраль, швейцарец к ней подключился, и до последних дней, у него и его соседей проблем с водой не было.

"От той насосной станции проложили новую магистраль, и я всем сказал, что мы к ней подключимся. Оплатил трубы, работу, и вода пошла. Буквально вчера ко мне пришли соседи и сказали, что у них уже три дня нет воды, а я этого не заметил, так как у меня стоит большой резервуар. Они мне также рассказали, что администрация села или Водоканал, я не знаю, кто точно, восприняли наше подключение незаконным, самовольным и перекроют нашу трубу. Получается, что я плохой парень за то, что дал людям воду?" — недоумевает Петрич.

Воде быть

Местные жители попытались объяснить, как устроено водоснабжение в Верхней Эшере. Система очень сложная и разветвленная. Бывает такое, что в некоторых домах вода есть, а через какие-то сто-двести метров ее может не быть.

Белла Авидзба, ближайшая соседка Манфреда Петрича, подтвердила рассказ швейцарца, хотя многие на селе считают почему-то его французом. Людям все равно "правильная" или "неправильная" труба ведет воду в их дома. Главное, что она есть

"Мы очень мучились. Постоянно ездили в Ачадару и привозили по несколько фляг воды, но разве этого надолго хватит. Когда француз к нам переехал, он сделал так, чтобы вода была у нас постоянно, но последние четыре дня ее вообще нет. Мой муж лучше будет знать об этом", — сказала пожилая женщина и пригласила своего супруга к разговору.

Борис Авидзба сообщил, что на днях он был в сельской администрации и говорил о водопроводе с руководством. Там ему рассказали, что сгорел насос, который качал воду.

Глава администрации села Верхняя Эшера Натбей Хварцкия прояснил Sputnik ситуацию.

"Из-за нагрузок вышла из строя автоматизированная пусковая система насосной станции. Сегодня говорил со своим руководством, и мне сказали, что на днях должен приехать специалист из России, который устранит поломку. Сейчас воды нет не только у Манфреда, но и еще примерно в ста домах", — доложил он.

Архивное фото реконструкции водопроводной магистрали
© Sputnik. Евгений Самарин
Конец "засухи" в селе Калдахуара

Но "самодеятельности", добавил глава, придет конец. Причиной поломки насоса, предположил он, могла стать чрезмерная нагрузка, к которой привело "несанкционированное" подключение к водопроводной магистрали. Это, подчеркнул Хварцкия, категорически запрещается.

"После ремонта этой пусковой системы, скорее всего, труба, которая была подключена напрямую, будет отрезана, но мы, естественно, людей без воды не оставим и просто подключим их линию к другой емкости", — заверил глава администрации Верхней Эшеры.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прокуратура
    Больше не прокурор

    По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.

  • Дымовые трубы ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Мечты о тепле

    Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.

  • РСЗО Полонез
    "Полонез" с Лукашенко

    Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.

  • Первый урок в первом классе
    Икра заморская

    Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.

  • Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис
    Дружелюбный мэр

    Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Вы куда собрались?

    Молдавский президент Игорь Додон жестко раскритиковал позицию руководства нескольких сел страны об объединении с Румынией.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Я себя не обделил?

    Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.

  • Рустам Иноятов
    Конец эпохи

    Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.

  • Флаги Эстонии и Украины
    Пошли на попятную

    Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Азантский дольмен
Тайна места: невероятные и мистические места нашей планеты
Советы победительницы: Валерия Адлейба обратилась к участникам второго Ты супер!
Советы победительницы: Валерия Адлейба обратилась к участникам второго "Ты супер!"
Как алкоголь влияет на организм
Как алкоголь влияет на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia