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Февраль по-абхазски: откуда идет название месяца

© Sputnik
В Абхазии
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Историк, этнолог Валерий Бигуаа в интервью Sputnik Абхазия рассказал, откуда берет название второй месяц в году – жәабран-мза (февраль).

Бадрак Авидзба, Sputnik

Ученый Валерий Бигуаа в своем рассказе о том, откуда взялось название месяца февраль, заметил, что названия месяцев в абхазском языке очень древние, они появились тогда, когда абхазы еще не имели календарей и давали наименования месяцам исходя из своей хозяйственной деятельности, быта и различных праздников.

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Истоки праздника жәабран

Жәабран (жабран) – один из традиционных праздников абхазов, относящихся к одному из семи молений божеству Айтар, покровителю домашнего скота, сказал Бигуаа.

"Из семи традиционных обрядов, связанных с божеством Айтар, сохранился только жәабран. Празднование жәабран проходит в конце февраля в субботу. Рано утром хозяин дома, умыв лицо и руки, обращался к Всевышнему с такими словами: "Спасибо, Всевышний, за то, что мы всей семьей в здравии встречаем этот праздник", — рассказал этнолог.

После этого он приносил четыре ореховые палки в человеческий рост.

"Затем он приносил листья рододендрона, их варили в воде, чтобы они не представляли опасности для человека, так как в листьях содержится небольшое количество яда", — говорит Валерий Бигуаа.

А в доме незамужняя девушка готовила тесто, для того чтобы испечь ритуальные лепешки – жәабран-мгьал.

"Мужчины разводили костер, после того как набиралось достаточное количество углей, дрова убирали, оставив только раскаленные угли, они лежали отдельно. Потом в два слоя клали подготовленные листья рододендрона и связывали ореховые палки с четырех сторон вокруг", — заметил этнолог.

После того как все приготовления завершены, на листья рододендрона выливали жидкое тесто.

"После этого тесто распределяли по всей площади с помощью ореховой палки вырезанной в виде ножа. Перед этим хозяин дома, направляя руки сначала в сторону моря, затем в сторону гор, и говоря при этом "ооот, ооот, ооот", будто зазывает домашний скот. Это означало то, что он обращается к высшим силам для того, чтобы в его доме было так много домашнего скота, который занимал бы пространство от моря и до гор", — рассказывает ученый.

После того как тесто было распределено по все поверхности, его покрывали двумя слоями листьев рододендрона.

Жәабран ныҳәа
© Фото: Нонна Ҭхәазԥҳа
Жәабран ныҳәа

"После сверху посыпали раскаленные угли, которые были подготовлены заранее. Жарился жәабран-мгьал около одного часа. Потом хозяин дома убирал угли и очищал лепешку от листьев рододендрона. Затем на жәабран-мгьал клали сыр сулугун. Ритуальная лепешка имела четыре угла, это символ земли, а сыр сулугун круглый. В мировоззрении абхазов земля имела четыре угла, а небо круглое. Абхазы клали сыр сулугун на лепешку, так как считалось, что земля и небо — это муж и жена, небо — мужчина, а земля — женщина", — подчеркнул он.

Смысл этого символичного действия заключался в том, чтобы заключить между небом и землей "священный брак".

"Абхазы считали, что это помогает размножить домашний скот", — подчеркнул Валерий Бигуаа.

Аудиоверсию интервью Валерия Бигуаа на абхазском языке слушайте здесь>>

Почему ореховая палка

При приготовлении ритуальной лепешки жәабран-мгьал абхазы использовали ореховые палки, так как считалось, что она приносит в дом изобилие.

Ажьырныхуа.
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"Сначала лепешку разрезали с помощью ореховой палки, вырезанной в виде ножа, потом могли использоваться и стальные ножи. Абхазы часто используют орех в традиционных праздниках, так как ореховое дерево приносит много плода, поэтому считается, что он приносит изобилие", — подчеркнул он.

К тому же по наблюдениям абхазов, при плохой погоде, когда бьют молнии, если человек держит в руках ореховую палку, молния не попадет в него.

"При молнии человек мог обвести вокруг себя ореховой палкой и сесть в этом кругу, считалось, что молния никогда не ударит в это место", — говорит этнолог.

Говоря о происхождении слова жәабран, нет общепринятого мнения среди ученых.

"Историк Шалва Инал-ипа считал, что окончание в слове жәабран – ан (мать), говорит о возможности того, что это женское божество. Но речь идет о праздниках в честь Айтара – покровителя домашнего скота, разведение скота было сугубо мужским занятием", — сказал он.

По мнению ученого, жәабран происходит от слова ажә – (корова). Валерий Бигуаа считает, что абхазы стали использовать слово жәабран со времен нового каменного века.




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