Новый волонтерский центр "Апеипш" приступил к работе в Абхазии

Пресс-конференция, посвященная созданию волонтерского центра "Апеипш" при поддержке Госкомитета Абхазии по молодежной политике, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 1 февраля.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik, Бадри Есиава. Новый волонтерский центр "Апеипш" приступил к работе, об этом заявили на пресс-конференции в Sputnik Абхазия председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике Теймураз Квеквескири и руководитель центра Саид Куланба в четверг 1 февраля.

© Sputnik Анжелика Бения Квеквескири о молодежной политике Абхазии: ресурсы должны быть общими

"В последнее время волонтерская деятельность становится мощным социальным трендом, и многие организации начинают часто и активно использовать этот ресурс. В условиях социально-экономического кризиса я считаю это необходимостью в Абхазии", — отметил Квеквескири.

По мнению Квеквескири, на Западе волонтерством в основном занимаются люди в возрасте от 35 до 40 лет со средним достатком, а в Абхазии – молодежь от 18 и до 25 лет, которые хотят принести пользу республике.

Председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике подчеркнул, что одной внутренней мотивации для эффективной работы недостаточно.

"Конечно, волонтеров обязательно нужно мотивировать и поддерживать их компетенцию. Наш комитет готов взять на себя обязательства по их взаимодействию не только с нами, но и с другими организациями, а также готовы предоставить финансовую, техническую и иную поддержку", — заверил Тимур Квеквескири и добавил, что есть планы отправить молодых волонтеров на повышение квалификации в Россию, где пройдут тренинги в Московском международном молодежном центре.

Глава волонтерского центра "Апеипш" Саид Куланба рассказал, что и раньше были попытки создать волонтерский центр в Абхазии.

"После распада старого состава волонтерского центра, который существовал при Госкомитете, социально активной молодежи, честно говоря, нечем было заняться. Мы решили создать подобную группу и назвали "Авангард", где занимались продвижением молодежи и давали стимул для саморазвития. Чуть позже Теймураз Квеквескири предложил нам возглавить волонтерский центр "Апеипш", за что ему огромная благодарность", — сказал Куланба.

По словам замглавы волонтерского центра "Апеипш" Тенгиза Шанава, деятельность будет вестись по семи направлениям: ивент-волонтерство, экологическое, культурное, спортивное, информационное, социальное направление и общественная безопасность.

"Начнем с того, что представим свой план работ на ближайший год, и наша молодежь уже будет знать, чем конкретно мы занимаемся. Помимо этих семи направлений, о которых я сказал, мы будем принимать активное участие в мероприятиях Госкомитета Абхазии по молодежной политике", — заявил Шанава.

Специалист молодежного отдела при Госкомитете Абхазии по молодежной политике Инал Инапшба выразил уверенность, что ряды волонтеров будут только пополняться.

"Хочу подчеркнуть, что изо дня в день количество волонтеров только увеличивается, и они не только из какого-то определенного города, а из всех районов страны. Если быть откровенным, к нам приходят школьники и студенты, которые, несмотря на занятость, находят время на волонтерскую работу. Работа волонтеров нелегкая, но сообща и в приятной атмосфере они успешно выполняют свои задачи", — отметил Инапшба.

Волонтером центра "Апеипш" может стать каждый в возрасте от 14 лет.