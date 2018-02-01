Парламенты Абхазии и Науру подписали соглашение о сотрудничестве

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. В ходе визита абхазской делегации в Республику Науру состоялась торжественная церемония подписания Соглашения между Народным Собранием — Парламентом Республики Абхазия и Парламентом Республики Науру о межпарламентском сотрудничестве. Об этом сообщает официальный сайт МИД Абхазии.

Соглашение подписали вице-спикер Парламента Республики Абхазия Саид Харазия и Спикер Парламента Республики Науру Сирил Бураман.

"В ходе церемонии вице-спикер Парламента Республики Абхазия Саид Харазия отметил необходимость наращивания всестороннего межгосударственного взаимодействия Республики Абхазия и Республики Науру, а также подчеркнул значимость обмена опытом в области обеспечения межпарламентского сотрудничества и согласования позиций сторон по международным проблемам, стоящим на совместной повестке дня", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, Спикер Парламента Науру Сирил Бураман поблагодарил членов абхазской делегации за визит и выразил надежду на то, что подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве станет очередным шагом на пути формирования более высокого уровня взаимопонимания и партнерства между двумя государствами.

На торжественной церемонии подписания присутствовали министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове и начальник департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия.