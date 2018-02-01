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Заседание коллегии по приватизации

Аренда гособъектов и реестр: в Госкомимуществе Абхазии приняли отчет

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Коллегия начальников отделов Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации состоялась в Сухуме 1 февраля.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В 2018 году Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации будет следить за тем, чтобы объекты, которые сданы в аренду, были использованы эффективно, сказал на коллегии комитета его председатель Вахтанг Пипия.

"Арендные объекты должны использоваться эффективно, иначе мы будем пересматривать наши взаимоотношения с арендаторами. Обязательно это будет происходить, несмотря на некоторые тяготы, связанные с нашими арендаторами", — сказал председатель Комитета по приватизации Вахтанг Пипия.

По его словам, уже определен вектор работы комитета в 2018 году.

Пресс-конференция Госкомитета по управлению госимуществом
© Sputnik
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"В 2018 году мы будем работать над созданием новой методологии управления госсобственностью. У нас все расписано. План действий в первом квартале — будем работать над теми объектами, списки которых переданы Министерством экономики и которые не функционируют", — сказал он.

На коллегии также начальники отделов, подведомственных Комитету по приватизации, сделали подробный отчет о проделанной работе.

"Всего на 2017 год арендовано 33 объекта, незадействованных и находящихся в оперативном управлении Госкомимущества — 23 объекта, – сказал начальник управления Госкомитета по приватизации Наур Гемуа. – За 2017 год из арендованных объектов пять приватизированы".

Как отметил Гемуа, в республиканский бюджет в виде арендной платы через единый казначейский счет поступило более 20 миллионов рублей.

"За 2017 году заключено шесть договоров аренды. А также разработано пять проектов постановлений и два распоряжения о передаче в аренду объектов недвижимости. Сотрудниками отдела ведется работа по подготовке проекта постановления по передаче жилого фонда РУП "Абхазская железная дорога", – сказал он.

Как отметил начальник отдела управления, за неисполнение условий договора аренды подготовлены два иска.

"С Гудаутским кирпичным заводом за нарушение условий договора решением Арбитражного суда Абхазии расторгнуто соглашение. Есть решение суда о взыскании задолженности на сумму более пяти миллионов. Также с пансионатом "Апсны" в городе Гудаута", – добавил Гемуа.

Отчет о проделанной работе сделала и начальник отдела реестров Лутфия Колбая.

Пресс-конференция Госкомимущества
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Наш отдел с 2002 года занимается вопросом выдачи свидетельств о внесении в реестр республиканской собственности. Какие проблемы тут возникают? У министерств и ведомств, к сожалению, нет четкого понимания государственной республиканской собственности и того, что у них на балансах. Эти вещи мы все время взаимно согласуем. В 2006 году во время совещания мы обратились ко всем министерствам, ведомствам и администрациям с просьбой утвердить все объекты, которые находятся у них на балансе", – отметила Колбая.

По ее словам, до сих пор невозможно создать реестр государственных объектов из-за того, что министерства, ведомства и администрации своевременно не информируют, какие объекты находятся у них на балансе.

"Инвентаризация, которая проходила уже три раза, не дала ответа, сколько объектов находится на балансе республики, в каком состоянии они находятся. Ведомства и администрации районов не смогли дать нам информацию по объектам, которые стоят у них либо в структуре, либо на балансе. Из-за этого на сегодняшний день мы не обладаем информацией как по республиканской, так и по местной собственности", – добавила начальник отдела реестров.




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