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Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице

Без крови: отделение эндоскопии открыли в Республиканской больнице

© Sputnik Амра Амичба
В Абхазии
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В отделении эндоскопии будут проводить лапароскопические операции по различным направлениям – хирургии, гинекологии, торакальной хирургии, урологии.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Амра Амичба. Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в Республиканской больнице в четверг 1 февраля.

Символическую ленточку перерезали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия и главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия. А открыть ключом двери отделения медики поручили заместителю главврача больницы Руслану Смыр, который будет курировать работу отделения.

Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
© Sputnik Амра Амичба
Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице

Смыр рассказал, что будет выделена и специализированная резервная палата для участников Отечественной войны народа Абхазии.

В отделении будет работать коллектив из 18 человек, среди которых пятеро врачей: хирург-эндоскопист Руслан Смыр, врач-гинеколог Наталья Гицба, врач-гинеколог Гунда Гарцкия, торакальный хирург Илларион Ладария и врач-хирург Антон Нармания.

Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
© Sputnik Амра Амичба
Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице

Как уточнил корреспонденту Sputnik Руслан Смыр, отделение эндоскопии открыли под оборудование, которое было закуплено в рамках Инвестпрограммы.

"Операционную лапараскопическую уже открывали в рамках общего хирургического отделения, сейчас открыли специализированное отделение эндоскопической хирургии, — сказал Смыр. — Лапароскопическая хирургия в Абхазии началась после окончания войны 1992-1993 года. Еще Владиславом Ардзинба была подарено оборудование. В 2002 году приобретено новое оборудование и активно начала внедряться лапароскопическая хирургия. На сегодняшний день могу сказать, что в республике удалось внедрить множество различных направлений лапароскопической хирургии — в гинекологии, торакальной хирургии, урологии. Мы уже основной этап внедрения прошли. Теперь у нас есть специализированное отделение, где мы можем массово предложить совершенно новые операции всем гражданам нашей страны. Хочу особо подчеркнуть, что лапароскопическая хирургия во всем мире одинаковая. Теперь у нас есть возможность делать в Республиканской больнице такие же современные операции, как и во всем мире".

По словам Руслана Смыр, в 2017 году было проведено 165 лапароскопических операций.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что главная цель открытия нового отделения — создание всех необходимых условий для лечения пациентов в Абхазии без выезда за пределы республики.

"Я уверен, что цели и задачи, поставленные перед отделением и больницей в целом, – оказание специализированной высокотехнологичной помощи хирургическим, гинекологическим больным, торакальным пациентам, здесь на месте будут достигнуты. Мы ставим задачу, наконец, выполнять ЭРХПГ (Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография – ред.) в нашей больнице. Максимально внедрить все методы диагностики и лечения здесь в больнице, чтобы минимизировать отток пациентов за пределы республики", — сказал Цахнакия.

Министр сообщил, что в 2018 году предусмотрена и утверждена целевая ведомственная правительственная программа для Республиканской больницы по совершенствованию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

"В рамках этой целевой программы будем обеспечивать необходимым расходным материалом, инструментариями отделение эндоскопической хирургии. Хирургические вмешательства в травматологии по поводу эндопротезирования, конструктивные операции в нейрохирургии и в челюстно-лицевой хирургии, — сказал Тамаз Цахнакия. — Наши специалисты эффективно и высококлассно будут оказывать помощь пациентам. Для всех нас с вами общий праздник".

Министр здравоохранения Абхазии напомнил, что больница постоянно развивается, появляются новые отделения и внедряются новые методы диагностики и лечения.

"Так повелось, что последние 25 лет после войны был сформирован коллектив в составе нескольких отделений — хирургическое, травматологическое, реанимация, анестезиология — и все. И все специалисты, старшие коллеги наши помнят, что фактически работали в рамках одного отделения. Позднее появились специалисты узконаправленные. Ежегодно открывали новые узкоспециализированные отделения, которые вышли из одного хирургического отделения. И сегодня уже у нас несколько отделений: отделение челюстно-лицевой и пластической хирургии, отделение сосудистой хирургии, нейрохирургии, урологии, травматологии, лор-отделение и так далее", — перечислил Тамаз Цахнакия.

Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
© Sputnik Амра Амичба
Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице

 

Главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия отметил, что оборудование и специалисты есть – остается только работать.




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