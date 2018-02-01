Дирижер своей судьбы: Василию Царгуш исполнилось 80 лет

Бадрак Авидзба, Sputnik

Василий Царгуш родился в селе Ачандара Гудаутского района Абхазской АССР. В 1947 году поступил в Ачандарскую среднюю школу, которую окончил в 1958 году. После окончания школы поступил в Сухумское музыкальное училище на дирижерский факультет. В 1963 году окончил полный курс хоро-дирижерского факультета и был направлен на работу в Государственный ансамбль песни и танца Абхазии в качестве дирижера-хормейстера.

Желание юбиляра

О своем главном желании в свои 80 лет и о том, какой творческий путь он прошел, Василий Царгуш рассказал в студии радио Sputnik Абхазия.

"В свои 80 лет хочу, чтобы меня не покидало здоровье, только оно может сделать так, чтобы человек смог выполнить то, что в его планах. Хочу, чтобы коллектив, которому я посвятил всю жизнь, развивался и вышел на тот международный уровень, который был раньше", — сказал Царгуш.

Государственный ансамбль народной песни и танца посещал в разные годы с гастролями Америку, Европейские страны, Африку, Турцию и многие другие места, отметил руководитель коллектива. Юбиляр рассказал, что вечер, посвященный его 80-летию, состоится в мае.

© Sputnik / Томас Тхайцук Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазии.

Любовь к народной музыке и танцам Василий Царгуш приобрел в детстве. Василий Царгуш был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного ансамбля песни и танца в 1968 году.

"Двое братьев моего отца танцевали в ансамбле во времена Лакоба. Младший долгое время выступал, ежегодно его отправляли на конкурсы в Грузию, ему не было равных, но был еще один танцор из Кутаиси, им обоим всегда давали вторые места. Грузинскому танцору нельзя было давать первое место, так как он значительно уступал, но они не могли дать первое место абхазу, поэтому их ставили на один уровень", — рассказал Василий Царгуш.

С 80-летним юбилеем Народного артиста поздравил президент республики Рауль Хаджимба.

© Фото: presidentofabkhazia Президент поздравил Василия Царгуш с юбилеем

"Ваш путь в абхазском народном искусстве широко известен всем в нашей стране. Госансамбль, которым вы руководите, знают и ценят не только в Абхазии, но и за рубежом. Я уверен, что еще много лет вы будете успешно работать на этом поприще. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", — сказал президент на встрече с Василием Царгуш.

Молодой ансамбль

Руководитель ансамбля рассказал, что сегодня коллектив в основном состоит из молодого поколения.

"Они очень хорошо знают программу, профессионально подходят к делу, и я, безусловно, получаю большое удовольствие на репетициях", — говорит Царгуш.

Рассказывая о прожитых годах, Василий Царгуш отмечает, что ни о чем не сожалеет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазии.

"Я не хочу ничего менять, в моей жизни нет ничего такого, чтобы я хотел изменить, это касается работы и в целом жизни", — заметил он.

Василий Царгуш в 1977 году поступил в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, который окончил в 1982 году и получил квалификацию "руководитель народного хора, дирижер".

Все свое детство Царгуш прожил в родном селе Ачандара. Во времена учебы в Музыкальном училище он руководил школьным хором, он также увлекался волейболом.

"В Ачандаре всегда была хорошая волейбольная команда, приезжали команды из других сел, из Лыхны, Дурипша, затем мы ездили в другие села, соревновались", — рассказал Царгуш.

Среди самых запомнившихся гастролей ансамбля поездка в Сирию, отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазии.

"Мы участвовали во многих фестивалях, но я никогда не забуду нашу поездку в Сирию. Мы тогда не знали, что там живут абхазы, трудно передать то, что происходило в аэропорту в Сирии. Нас очень тепло приняли там, эта поездка останется в памяти навсегда", — сказал он.

Зрители не хотели отпускать артистов Государственного ансамбля песни и танца, поэтому концерт в Сирии длился три часа, вспоминает он.

В 2001 году за создание кантат "О трех героях", "Память о погибших" и "Мать Абхазия" Василий Царгуш стал лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.