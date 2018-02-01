1 февраля 1993 года: в Ткуарчале заканчивается продовольствие

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Публикация в газете "Республика Абхазия" за январь 1993 года. Автор дневника " Сердца моего боль – Абхазия.", — доброволец, служащий в рядах Вооруженных сил Абхазии. По просьбе автора редакция заменила его настоящую фамилию псевдонимом Кавказов.

Осажденный город

Редкая дробь пулеметной очереди вспорола предрассветную тишину, прокатилась эхом по ущелью, срывая с крон деревьев испуганные стаи голосистых ворон, огласивших небо тревожным карканьем. Откуда-то справа ударил автомат, захлебнулся, и все стихло…В редких окнах засветились тусклые огни керосиновых ламп, задымили выведенные через окна трубы "буржуек". Отчетливо проступили из тьмы уходящей ночи силуэты домов.

Ткуарчал пробуждается. Он сражается. Он не сдается.

Командующий:

– Сегодня я не усну вообще. Они сыпали в жидкий суп муку, которую получают…

Вертолет не прилетел сегодня и не прилетит, по всей видимости, завтра из-за погоды. Запасы муки кончились. Как мне помочь им? Что сделать для них?

… Я не могу слагать песни, как это делали наши народные сказители. Если бы я мог, какая получилась бы песня–плач – камень не выдержал бы.

До войны ежедневная выпечка хлеба в 22–тысячном Ткуарчале составляла 10 тонн. Сейчас в городе нашли пристанище еще 13 тыс. беженцев. Количество гуманитарного груза, поступающего в Ткуарчал, разделили на население. Вышло 80 грамм на человека. Как выжить в этих условиях?

Гул самолета.… Раньше они не обращали на это внимания. Теперь они с тревогой смотрят в небо. Вертолет прилетел. К летчику подошла пожилая женщина, протянула три смятые десятки:

– Сынок, купи мне там спичек. Огонь разводить нечем.

Пока я доставал из кармана спички, кабардинец–доброволец уже протянул ей коробок. Она ушла, унося две коробки спичек. Летчик отвернулся, стараясь скрыть набежавшую слезу…

На совещание оперативного штаба администрации города пришли две женщины. Они в полуобморочном состоянии, два дня ничего не ели. В городе нет продуктов, истощен запас боеприпасов.

В городе действует пункт питания для престарелых. Еду готовят во дворе на костре один раз в сутки. Есть пункт выдачи продуктов матерям с малолетними детьми.

Встреча

Меня окликнули:

– Капитан…

Моя военная форма внушает людям доверие и надежду

Ача стахуп.

У вертолета столпились женщины и дети, мешая тем, кто выгружает из него груз – муку, хлеб. Какой-то мальчик вдруг захныкал:

– Ача стахуп,

– Чего он хочет? – спросил я.

– Он просит хлеба, – подсказал мне кто-то сзади.

Ком подкатил к горлу, мешая дышать, мешая говорить. Я достал из рюкзака привезенные с собой четыре булки хлеба, уже очерствевшего за время ожидания вылета, и отдал детям. Малыш прижал хлеб к груди, не решаясь откусить от него, словно боясь, что его у него отнимут, или не веря. По его щеке скатывалась слеза.

Мешочники

Есть и такие. Иначе, как отребьем, их не назовешь. Они пытаются пробиться в вертолет, предлагают деньги, ценности. Кое–кто четырежды был в этих рейсах. Теперь мы это перекрыли.

Была семья

14 декабря он отправил свою семью вертолетом в Гудауту. Жену и двоих детей. Вертолет погиб. Погибли…

Потом грузины бомбили Беслахубу. Прямое попадание в его дом.

Добровольцы

Им можно ставить памятники при жизни. Обыкновенные парни – кабардинцы, чеченцы, русские. Из разных концов России, республик Северного Кавказа. Они образовали здесь свое братство – братство людей, которым дороги понятия долга, чести, свободы.

Кабардинец: – Отец сказал мне: "Если я увижу тебя в Кабарде до того, как Абхазия будет свободна – ты мне не сын".

Чеченец: – Я услышал, что будет наступление, и сбежал из госпиталя.

Русский: – Я из Нальчика. Сюда пришел со своими друзьями–кабардинцами.

Грузин: – Я воюю не против грузин, а против грузинского фашизма.

Д. Кавказов

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