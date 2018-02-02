Мастерская чудес: мир Архипа Лабахуа

Автор Чика, Ники, Пингвина и Тачкума на набережной, художник и скульптор Архип Лабахуа поделился идеями создания новых городских скульптур. О том, какие задачи перед собой ставит скульптор, откуда берет вдохновение и как выглядит самая необычная мастерская Сухума, читайте в репортаже Асиды Квициния.

У двери Шерлока

Мастерская Архипа Лабахуа располагается на пятом этаже в "ингургэсовском" доме. Большую часть этого дома занимали строители Ингурской ГЭС, с тех пор в Сухуме только так его и называют.

Поднимаясь на пятый этаж, вспоминаем с коллегой, что не уточнили номер квартиры. Можно было не переживать. Мимо его квартиры не пройти. Мы увидели серую дверь с ручкой в виде рога, в верхней части "портала" в необыкновенный мир красивая надпись "Лабахуа", под которой выведено "Sipo", а вместо номера квартиры — "Baker st. 221b".

Мастерская Архипа Лабахуа небольших размеров, но каждый ее сантиметр обставлен, изрисован или же обвешан необычными предметами. Каждая деталь мастерской несет свое особое значение и вызывает множество вопросов.

© Sputnik Мастерская Архипа Лабахуа

"Многое из того, что вы видите здесь, делалось для чего-то конкретного, а потом осталось служить вдохновением для меня. Пенек на стене? Ах да, этот пень готовился для одной постановки, он мог быть выброшен или сожжен, и я решил его забрать. А что касается мастерской, то здесь мне очень комфортно, бывает тесновато, но тем не менее очень удобно, как говорил Леонардо, "маленькие жилища собирают ум, большие, наоборот, распыляют", — процитировал Архип.

Предметный дизайн несет особое значение для Лабахуа, по его словам, он уделял ему много времени, но в данный момент почти все его внимание сконцентрировано на создании новой цепи городских скульптур.

"Тема городских скульптур заняла большую часть моей жизни, и слава богу. К тому же я считаю, что мне сильно повезло. И приятно думать, что из моих задуманных проектов осуществилась значительная часть, а та часть, которая осталась, просто ждет своего момента. Если говорить о городской скульптуре, какой бы она ни была, она всегда вызывает самые разные ощущения. Я как-то говорил, что у меня нет желания всем нравиться, не дай бог. Я преследую совсем другие цели, и это в первую очередь создание в городе пластического разнообразия, которое может быть представлено разными темами, манерами исполнения, а также очень важно месторасположение скульптур, и это не обязательно должна быть набережная", — продолжает Архип.

© Sputnik Мастерская Архипа Лабахуа

Городские скульптуры Чик, Ника, Пингвин и Тачкум стали хитами, есть еще гном, который стоит у сбербанка, но в силу размера и, наверное, места пользуется меньшим вниманием. Эти скульптуры — звенья одной художественной цепи, которая имеет свое продолжение и значение, считает мастер.

"Кто-то где-то огораживает страны и города заборами, а у меня есть мечта огородить столицу такими городскими скульптурами, которые как бы огораживают, но на самом деле питает эмоционально и эстетически гостей и жителей столицы. И эту мечту, а продолжение художественной цепи живет у меня в голове, худо-бедно с помощью спонсоров я пытаюсь воплотить", — делится скульптор.

Странник

Новые проекты, о которых нам рассказывал Архип, — это пять скульптур, очень разных. Они отличаются по тематике, композиции, но каждый проект технически продуман и, как утверждает Архип, подобные скульптуры служат для пластической эстетики города.

Скульптор раскладывает эскизы своих проектов и, поднимая по очереди, один за другим, комментирует каждую из задумок.

© Sputnik Мастерская Архипа Лабахуа

"Вот, то самое продолжение цепи. Чтобы было проще понимать, о чем я говорю, я возьму эскизы. В этом первом варианте я решил продолжить тему пингвина, который сделан в антропоморфном стиле, здесь он также присутствует. Это черепаха, которая будет в образе странника. Она путешествует с какими-то знаниями, что показано в книгах, которые она несет за собой, но знания эти ограничены. Для меня эта скульптура — самый загадочный пример из всех пяти. Это композиция родилась из одной латинской крылатой фразы "фестина лентин", что означает, "торопись не спеша". Это мой самый зашифрованный проект из пяти. Размер скульптуры 90 сантиметров. И я решил, что подходящим место для этой скульптуры будет ботанический сад. То ли она вышла из этого сада, то ли собирается туда зайти, но стоять она будет перед этими прекрасными колоннами", — объясняет Архип.

О, спорт, ты — жизнь!

Спортсмен — вторая скульптура Архипа. Высокий пловец в натуральный человеческий рост делает упражнение "горизонт".

"Местом расположения этой скульптуры я выбрал один из волнорезов на берегу моря, но боюсь, осенним штормам хватит сил разрушить статую, во избежание этого пловец будет установлен где-то в середине волнореза. А что касается истории этой скульптуры, то это моя дипломная, я уже изготавливал подобную статую, но потерял ее в Москве. В новом варианте я думаю добавить полотенце, которое будет свисать с плеча пловца и слегка касаться земли, тем самым оно будет служить третьей опорой скульптуры, тогда можно залезать и прыгать с него в воду", — хитро улыбается мастер.

© Sputnik Мастерская Архипа Лабахуа

Посвящается "Брехаловке"

Третья скульптура из "цепочки" Архипа носит название "Секреты всего мира раньше всех газет".

"Эта скульптурная композиция для меня достаточно неожиданная. Здесь присутствует предельная театральность. С виду человек читает газету, но если посмотреть на него с другого ракурса, видны футляры фальшивых рук, держащих газету, а сам персонаж подглядывает в перископ. Эта скульптурная композиция является цитатой кадра из известного фильма режиссера Карела Земена "Похищение дирижабля". По своему образу он немного нелепый. Когда я впервые смотрел этот фильм, я сразу подумал, как было бы здорово его вылепить", — говорит он.

По мнению Архипа, вырванный их контекста персонаж нуждается в объяснении. Скульптор думает установить шпиона у гостиницы на сухумской набережной, рядом с пальмовым деревом, в листьях которого он мог не сразу бросаться в глаза. Проходящим хорошо была бы видна газета скульптуры и, только подойдя поближе, были бы видны все приспособления шпиона. А он в свою очередь наблюдал бы за "Брехаловкой", раскрывает задумку мастер.

У "Брехаловки" в хорошем смысле есть такая претензия, там витает определенный дух, что кажется, все секреты мира можно узнать в этом месте. Поэтому шпион там кстати. Вот такая ирония.

Бешеные скачки абхазских гномов

Абхазские гномы "ацаны" очень необычны, они не имеют никакого сходства с европейскими. Они не занимаются капиталом, не добывают золото и алмазы. Любимое занятие абхазских гномов — устраивать скачки на зайцах. Это следующее звено художественной цепи Архипа Лабахуа.

© Sputnik Мастерская Архипа Лабахуа

"У меня появилась идея воссоздать такую бешеную скачку маленьких человечков верхом на зайцах. Три гнома разных возрастов, на разных зайцах скачут бешеным галопом. Фигурки будут не больше 30 сантиметров, сами зайцы будут чуть больше натуральной величины, сантиметров по 60. Сперва я выбрал место напротив мэрии, прям на травке, но затем передумал. Есть место еще лучше, неподалеку, возле дома учителя, там есть глухой торец, где стоят два великолепных кипариса, и между кипарисами можно было устроить эту бешеную скачку, один мог бы завернуть за кипарис и даже схватиться за него", — воодушевлено рассказывает скульптор.

Мальчик с пальчик с абхазской судьбой

Мальчик с пальчик, плывущий в абхазском крестьянском чувяке, — самый маленький и любимый проект Архипа Лабахуа.

"Почему возникла такая идея? Все просто, сама Абхазия — маленькая страна, и он, мальчик с пальчик, ее олицетворение, чего-то маленького, но очень смелого. Ему не страшно в этом большом мире сесть в калошу и поплыть в неизвестность. Он будет совсем небольшого размера и одет как абхазский крестьянин", — объясняет мастер.

Из-за отсутствия финансирования мастеру пришлось сделать трехлетний перерыв. Но Архип не считает перерыв долгим и уверен в том, что все получится.

"Вот эти проекты, как я говорил, они разные по размерам, технике и эстетике. Думаю, они бы украсили и подняли настроение жителям нашего города", — добавил он.