Абхазский певец MAYRO "cуперсаундтреком" поддержал российских олимпийцев

В новом клипе абхазского музыканта приняли участие известные абхазские и зарубежные спортсмены, среди которых бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Денис Царгуш, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, игрок "Рубина" Сослан Джанаев, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года Мигран Арутюнян.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский певец MAYRO (псевдоним исполнителя Валеры Майромяна – ред.) выпустил клип в поддержку российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

В клипе абхазского музыканта приняли участие автогонщик Дмитрий Гвазава, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Денис Царгуш, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, футболист "Рубина" Сослан Джанаев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев, полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев, полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев и серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года Мигран Арутюнян.

На ролике Валера Майромян выходит на сухумский стадион со словами "Приготовься к золоту" и предлагает олимпийцам "cуперсаундтрек". Слова песни подхватывает автогонщик Дмитрий Гвазава: "Мы быстрее, выше и сильнее", футболист Александр Кокорин поет: "За нами миллионы людей", а Сослан Джанаев призывает к победам.

"В этом году тяжелая ситуация со спортсменами, особенно российскими, и поддержка им очень важна и необходима. У меня много друзей, которые профессионально занимаются спортом. Я знаю, каково это, как тяжело тренироваться и идти к своей цели, а потом, когда получается так, что тебя по каким-то причинам не допускают к играм, становится очень тяжело. Мы решили этим видео поддержать спортсменов", – прокомментировал он.

Валера Майромян опубликовал клип у себя на страничке в Instagram вечером 1 февраля, и он уже набрал более пяти тысяч просмотров.

"И вот вчера я опубликовал у себя на страничке в Instagram. Сегодня я проснулся и увидел, что видео посмотрели такие люди, как Илья Ковальчук и другие известные спортсмены. Многие мне пишут благодарственные письма. Это очень приятно", – признался певец.

Публикация от MAYRO 🔊МАЙРО (@mayro_official) Фев 1, 2018 at 8:19 PST

По словам Валеры Майромяна, идея песни у него возникла спонтанно.

"У меня никогда по-другому не получается, потому что никогда заранее не планирую написать какую-то песню. Но, учитывая то, что у меня отец мастер спорта по легкой атлетике, мне всегда была интересна тема спорта в музыке. А вот снять клип решили позже", – сказал он.

Как признался Валера Майромян, поначалу он и не думал, что клип охватит такое большое количество людей.

"Тем более еще известных спортсменов. Просто мы решили, что могли бы сделать такое видео и поддержать спортсменов-олимпийцев. И так получилось, что в видео приняли участие такие звезды, как Кокорин, Дзагоев, наши Дима Гвазава, Денис Царгуш и многие другие", – добавил он.

Больше всего времени у певца ушло на то, чтобы записать самих спортсменов.

"Я писал многим, в том числе в "инстаграме", с предложением поучаствовать в клипе. Некоторые мне отвечали положительно, некоторые хотели принять участие, но не смогли из-за сборов. Достучаться до многих помог Дима Гвазава. И так мы сняли видео", – резюмировал певец.

В съемках клипа Валере Майромяну помогал Комитет по делам молодежи и спорту Сухума.