Томас Тхайцук из Sputnik стал "двойным" лауреатом фотоконкурса ТПП Абхазии

Торгово-промышленная палата Абхазии подвела итоги фотоконкурса "Абхазия – Родина моя", который проходил с 1 ноября по 31 января.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Амра Амичба. Фотокорреспондент Sputnik Абхазия Томас Тхайцук стал лучшим в двух номинациях конкурса "Абхазия – Родина моя", итоги которого были подведены в пятницу 2 февраля в ТПП Абхазии.

Работы фотографа Томаса Тхайцук профессиональное жюри оценило на высший балл в номинациях "Люди" и "Детская фотография".

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотография победившая в номинации "Детская фотография"

"Прекрасная работа профессионала. Работу замечательного фотографа Томас Тхайцук, победившую в номинации "Люди", вы можете увидеть на сегодняшней выставке под номером 67", — подсказал председатель жюри Тенгиз Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотография победившая в номинации "Люди"

Фотограф Ася Саносян стала победителем в номинации "Пейзаж", а в номинации "Город" лучшим признали Романа Лукашева. В номинации "Абхазия глазами гостей" приз достался Олегу Зекринскому.

Гран-при получил фотограф Арутан Читанава, приятным дополнением к трофею стал престижный смартфон.

Фотоконкурс проходил с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года. Всего было представлено около 500 фотографий, но в финал отобрали 82 работы, из которых профессиональное жюри выбрало лучшие.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования достался фотоработе Амры Шамба, на которой изображена сухумская набережная.