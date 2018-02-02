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Томас Тхайцук

Томас Тхайцук из Sputnik стал "двойным" лауреатом фотоконкурса ТПП Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
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Торгово-промышленная палата Абхазии подвела итоги фотоконкурса "Абхазия – Родина моя", который проходил с 1 ноября по 31 января.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Амра Амичба. Фотокорреспондент Sputnik Абхазия Томас Тхайцук стал лучшим в двух номинациях конкурса "Абхазия – Родина моя", итоги которого были подведены в пятницу 2 февраля в ТПП Абхазии.

Работы фотографа Томаса Тхайцук профессиональное жюри оценило на высший балл в номинациях "Люди" и "Детская фотография".

Фотография победившая в номинации Детская фотография
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотография победившая в номинации "Детская фотография"

"Прекрасная работа профессионала. Работу замечательного фотографа Томас Тхайцук, победившую в номинации "Люди", вы можете увидеть на сегодняшней выставке под номером 67", — подсказал председатель жюри Тенгиз Тарба.

Фотография победившая в номинации Люди
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотография победившая в номинации "Люди"

Фотограф Ася Саносян стала победителем в номинации "Пейзаж", а в номинации "Город" лучшим признали Романа Лукашева. В номинации "Абхазия глазами гостей" приз достался Олегу Зекринскому.

Гран-при получил фотограф Арутан Читанава, приятным дополнением к трофею стал престижный смартфон.

Фотоконкурс проходил с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года. Всего было представлено около 500 фотографий, но в финал отобрали 82 работы, из которых профессиональное жюри выбрало лучшие.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования достался фотоработе Амры Шамба, на которой изображена сухумская набережная.

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