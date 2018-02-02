2 февраля 1993 года: противник готовит наступление на Гумистинском фронте

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки за 2 февраля 1993 года: "На Гумистинском фронте идут артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки. Линия обороны остается без изменений. Противник накапливает силы, производит перегруппировку войск, готовится к решительному наступлению с высадкой десанта в северо-западной части Абхазии силами своего флота.

В районе партизанского движения идут постоянные перестрелки, на отдельных направлениях бои. Противник стремится укрепить свои тыловые коммуникации для беспрепятственного провоза грузов. По оперативным данным обострилась военно-политическая обстановка в Западной Грузии, где усилилось противостояние между местным населением и грузинскими гвардейцами".

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