Дбар: Абхазии нужны болота

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- При слове "болото" у людей чаще всего возникают не самые приятные ассоциации. Роман Саидович, расскажите, какова роль водно-болотных угодий в природе?

— Так сложилось, что для обычного человека болото — это нечто враждебное, бесполезное, то, с чем нужно бороться. Но в середине ХХ века с появлением такой науки, как экология, отношение к болотам в мире стало меняться. Появилось понимание того, что болото, помимо всего прочего, имеет важное значение в сохранении биологического разнообразия. Окончательно мир изменил свое мнение в отношении болот в 1971 году после Рамсарской конвенции по охране водно-болотных угодий в Иране.

Возвращаясь к значению болот, болота представляют собой аккумуляторы пресной воды, из которых формируется собственно экосистема с набором живых существ, от простейших до высших форм жизни. При уничтожении и осушение болот вместе с ними исчезает огромное число птиц, которые тесно связаны с водно-болотными угодьями. Это место, где они воспитывают и выращивают своих птенцов. Не говоря уже о том, что личинки большого числа проходных и полупроходных рыб связаны с водно-болотными угодьями. Также в наших водно-болотных угодьях произрастает уникальный вид папоротника, который произрастает только на одном участке в пицундской низменности и больше нигде в мире не растет. И подобными растениями и биологическим разнообразием богаты наши болота.

© Sputnik / Томас Тхайцук СЭС о борьбе с комарами: озера и болота будут обработаны экосредствами

- А как обстоят дела с водно-болотными угодьями в Абхазии? Понимают ли всю значимость болот в стране?

У нас в Абхазии, начиная с 30-х годов боролись с болотами. И, к сожалению, это отношение не изменилось до сих пор. Водно-болотные угодья — это ресурс, который мешает и который необходимо осушить. Из-за осушения болот в прошлом в настоящее время мы сталкиваемся с последствиями. В нашей стране самым сложным водно-болотным угодьем является пицундская низменность. Из-за попытки осушить болото она пережила некую трансформацию, которая принесла за собой большие последствия, за которые нам приходится расплачиваться почти полвека. Понижение уровня грунтовых вод приводит к проникновению морской воды на низменность и засоления земель, при этом теряется биологическое разнообразие, и можно сознательно отказаться от нескольких сотен гектаров плодородных земель, расположенных на пицундской низменности. А чтобы уменьшить последствия такого осушения, требуются большие затраты и множество научных исследований.

- На сегодняшний день какими водно-болотными ресурсами обладает Абхазия, в каком состоянии они находятся?

— К сожалению, болот в Абхазии осталось очень мало. Самое плачевное то, что у нас нет ни одного охраняемого природного объекта, связанного с болотными низменностями. Все низменности, примыкающие к береговой зоне, исторически представляли собой болота. И, находясь в такой ситуации, мы так и не смогли создать ни одного заповедника, который охранял бы водно-болотные пространства.

- Какие меры необходимо принять в сложившейся ситуации?

Несмотря на то, что существует дефицит земель в стране, необходимо выделять площади, чтобы сохранить водно-болотные угодья. Это касается всего кодорского взморья, также отдельных участков болотистых низменностей, приморской зоны Галского района, пицундской низменности реликтовых озер. В любом случае, если мы хотим стать участниками рамсарской конвенции, даже если в отдаленном будущем мы должны будем выделять эти пространства для охраны и их функционирования как естественных биологических частей.

© Sputnik. Валерий Шустов Алания: болотные угодья необходимы самой природе

- В законе об охране окружающей среды существует ли запрет на осушение болот?

— Такого прямого запрета на осушение болот нет, но там есть упоминание о том, что болотные угодья представляют собой объекты охраны. Но этого не достаточно, чтобы эти объекты охранялись, для этого необходимо придавать им особый статус и режим охраны.

Сейчас большая часть пространства находится в статусе сельскохозяйственного назначения, и естественно, пока они находятся в этом статусе, их могут подвергать осушению. А так как мы следуем старой концепции ненужности болот, осушения могут происходить для увеличения земель для хозяйственных нужд. Чтобы изменить это отношение, в первую очередь необходимо наиболее ценные участки обеспечить охранной специальной грамотой, которая не позволит вмешиваться в этот процесс таким огульным путем, без соответствующих экспертиз и решений. Сохраняя водно-болотные пространства, страна делает инвестиции в будущее.