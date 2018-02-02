"Абхазия" без доппроверок: Лагвилава раскрыл детали экспорта из республики

Заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Адгур Лушба, по поручению президента Рауля Хаджимба, провел совещание по организации поставок продукции абхазских производителей в Российскую Федерацию в пятницу 2 февраля.

СУХУМ, 2 — фев. Sputnik. Таможенное оформление товаров, включая оформление товаров таможенным органом Российской Федерации, будет осуществляться на территории Республики Абхазия и грузы, сформированные "Абхазпродэкспорт", будут проходить границу без дополнительной проверки, рассказал на совещании руководитель РУП "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Он подчеркнул, что проработаны все организационные вопросы с российской стороной по прохождению товаров через российско-абхазскую границу по реке Псоу.

По словам торгового представителя Республики Абхазия в Российской Федерации Олега Барциц, с открытием полтора месяца назад в Москве в самом большом в Европе торговом комплексе "Фуд сити" торгового дома "Абхазия", у абхазской продукции появилась возможность выйти не только на российский рынок, но и рынок еще 18 стран, представленных в "Фуд сити".

"Данная возможность появилась в результате подписания соглашения с Евразийским деловым союзом. Мы надеемся, что сможем наполнить это сотрудничество реальным содержанием. Наша задача помочь развиваться небольшим предприятиям и предпринимателям, обеспечив им доступ на внешний рынок", — отметил Барциц.

Он добавил, что в обязанности ТД "Абхазия" входит составление перечня продукции, производимой в нашей республике и пользующейся спросом, который будет передаваться РУП "Абхазпродэкспорт" для дальнейшей работы последнего с производителями, формированием товарных партий и доставки продукции заказчику, то есть покупателю.

Олег Барциц подчеркнул, что основным критерием отбора производимых в Абхазии товаров будет их конкурентоспособность и качество.

"Сейчас на полках Торгового дома "Абхазия" уже представлены 18 абхазских брендов, которые необходимо поддерживать и развивать, а также расширять линейку товаров наших отечественных производителей", — сказал торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олега Барциц.

Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия Адгур заметил, что каждый предприниматель имеет право самостоятельно выходить на данный рынок и речь не идет о монополизации экспорта.

"Подобная схема предлагается для выбора производителями наиболее удобной для них схемы экспорта, произведенной ими продукции и упрощения процесса доставки товара покупателю. Кроме того, РУП "Абхазпродэкспорт" будет оказывать помощь в подготовке необходимых сопроводительных и разрешительных документов", — сказал Лушба.

В ходе совещания принято решение подготовить перечень отечественных производителей и объем, производимой ими продукции, для передачи информации РУП "Абхазпродэкспорт" и Торговому дому "Абхазия", организовать в последующем встречу с абхазскими производителями для разъяснения принципов и условий организации экспорта производимой ими продукции.

"Фуд сити" — крупнейший оптово-розничный продовольственный центр в Европе. Первый агрокластер столицы объединил десятки регионов и стран. Гигантский комплекс для хранения и оптово-розничной торговли. Как минимум, 10 тысяч покупателей каждый день посещают "Фуд Сити". Ежедневно здесь реализуют до восьми тысяч тонн продуктов.